Thái Lan - Campuchia họp ủy ban biên giới, kéo dài 35 phút 25/12/2025 08:40

(PLO)- Các cuộc đàm phán cấp thư ký trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan – Campuchia đã kết thúc sau 35 phút, trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn.

Ngày 24-12, ngày đầu tiên của các cuộc đàm phán cấp thư ký trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan – Campuchia đã kết thúc nhanh chóng sau 35 phút, theo tờ Nation.

Hai bên gặp nhau tại Cửa khẩu quốc tế Prom – Phak Kard, giữa tỉnh Pailin của Campuchia và tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Thái Lan - ông Surasant Kongsiri cho biết cuộc họp của GBC sẽ kéo dài 3 ngày và có thể mở đường cho một thỏa thuận.

“Nếu cuộc họp của ban thư ký diễn ra suôn sẻ và dẫn tới một thỏa thuận, thì sẽ có cuộc gặp giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước vào ngày 27-12” - ông Surasant nói với báo giới.

Đại diện Thái Lan (phải) và Campuchia gặp nhau tại cuộc họp trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan – Campuchia ngày 24-12. Ảnh: FACEBOOK/PR CAMBODIAN GOVERNMENT

Phái đoàn Thái Lan do Đại tướng Natthaphong Phraokaew, Phó Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang, dẫn đầu; phía Campuchia do Thiếu tướng Nhem Boraden, Phó trưởng Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng, làm trưởng đoàn.

Sau cuộc họp, Đại tướng Natthaphong cho biết ngày làm việc đầu tiên chủ yếu tập trung vào việc thống nhất chương trình nghị sự cho các cuộc thảo luận thực chất hơn, dự kiến bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 25-12.

Hai bên đã trình bày lập trường của mình, trong đó phía Campuchia dự kiến sẽ cử đầy đủ phái đoàn trong ngày 25-12. Ông Natthaphong cho biết thái độ của phía Campuchia là bình thường và các cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ, đồng thời thông tin chi tiết sẽ được cung cấp thêm cho báo chí trong thời gian tới.

Cùng ngày, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata, cho biết các cuộc đàm phán bắt đầu lúc 16 giờ 30 chiều 24-12 (giờ địa phương) do các tướng lĩnh của hai bên dẫn đầu.

Giao tranh vẫn tiếp diễn trong ngày 24-12 trong bối cảnh các cuộc đàm phán.

Ông Surasant nói rằng khoảng 10 giờ 15 sáng 24-12, lực lượng Campuchia tiếp tục pháo kích các vị trí của Thái Lan, bắn hơn 80 pháo phản lực BM-21 vào huyện Ta Phraya và khu vực Ban Khlong Phaeng, tỉnh Sa Kaeo, sau khi bị binh sĩ Thái Lan đẩy lùi.

“Những hành động quân sự này cho thấy lực lượng Campuchia vẫn sử dụng vũ khí hạng nặng chống lại Thái Lan, ngay cả khi hai bên đã bắt đầu tiến hành đối thoại trong khuôn khổ GBC Thái Lan - Campuchia trong ngày hôm nay, với mục tiêu giảm căng thẳng và hướng tới hòa bình” - ông Surasant nói.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia tối 24-12 thông báo trên Facebook rằng quân đội Thái Lan tiếp tục bắn nhiều loại đạn vào khu vực dân sự trong ngày.

Theo bộ này, từ 13 giờ đến 18 giờ ngày 24-12, quân đội Thái Lan tiếp tục bắn các loại đạn pháo khác nhau vào khu vực dân sự ở làng Photh Chrey, xã Sirimanchey, huyện Sampeou Loun, tỉnh Battambang, khiến hai ngôi nhà của người dân bị hư hại.

“Lực lượng Campuchia đã chiến đấu kiên cường chống lại kẻ tấn công và tiếp tục theo dõi sát sao, luôn cảnh giác cao độ trong việc thực hiện nhiệm vụ kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Campuchia” - theo thông cáo của bộ này.