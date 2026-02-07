Axios: Hội đồng Hòa bình sắp có cuộc họp đầu tiên 07/02/2026 12:33

(PLO)- Trang tin Axios đưa tin Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của Hội đồng Hòa bình tại thủ đô Washington, D.C. (Mỹ) vào ngày 19-2.

Trang tin Axios ngày 6-2 dẫn lời một quan chức Mỹ và các nhà ngoại giao từ 4 quốc gia thành viên của Hội đồng Hòa bình rằng Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo của tổ chức này.

Theo các nguồn tin, cuộc họp dự kiến diễn ra tại thủ đô Washington, D.C. (Mỹ) vào ngày 19-2.

Ông Trump ký hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình hôm 22-1. Ảnh: WHITE HOUSE

Nội dung của cuộc gặp có thể bao gồm hội nghị gây quỹ cho việc tái thiết Dải Gaza. Tuy nhiên, trang tin cũng lưu ý kế hoạch cho cuộc họp này vẫn đang ở giai đoạn đầu và có thể thay đổi.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về vấn đề này.

Hội đồng Hòa bình được ông Trump thông báo thành lập vào đầu tháng 1 và ký hiến chương thành lập vào ngày 22-1. Đến nay, nhiều quốc gia đã cam kết tham gia Hội đồng Hòa bình, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus,...

Theo hiến chương, ông Trump sẽ giữ chức chủ tịch hội đồng vô thời hạn, có thể giữ chức vụ này sau nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ hai kết thúc. Bên cạnh việc giải quyết tình hình ở Gaza, Hội đồng Hòa bình là một tổ chức quốc tế thúc đẩy sự ổn định, hòa bình và quản trị “ở những khu vực bị ảnh hưởng hoặc bị đe dọa do xung đột”.