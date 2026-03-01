Iran, Israel đấu khẩu gay gắt tại cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an LHQ 01/03/2026 06:50

(PLO)- Phía Iran lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel là tội ác chiến tranh, trong khi đại diện Israel giải thích rằng Tel Aviv hành động vì sự cần thiết.

Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) sau cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28-2, đại diện Iran và Israel đã có màn đấu khẩu gay gắt.

Iran: Cuộc tấn công của Mỹ và Israel là tội ác chiến tranh

Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani nói rằng vào ngày 28-2 chính quyền Mỹ, cùng phối hợp với chính quyền Israel, đã “khởi xướng một cuộc tấn công vô cớ và có chủ đích chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran lần thứ hai trong những tháng gần đây”.

Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani. Ảnh: UNTV

Ông Iravani nói rằng hàng trăm thường dân đã thiệt mạng hoặc bị thương, cáo buộc rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và giết chết hơn 100 trẻ em tại một trường học.

“Sự gây hấn và tội ác tàn bạo của chế độ Mỹ và chế độ Israel, và việc họ cố tình và dai dẳng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, vẫn đang tiếp diễn. Số lượng thường dân vô tội tiếp tục tăng lên. Đây không chỉ là một hành động gây hấn; đó là tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người” - ông Iravani phát biểu tại cuộc họp.

Đại sứ Iran mô tả những lời biện minh của Mỹ và Israel khi tấn công Iran là “bất hợp pháp và hoàn toàn không có cơ sở pháp lý”, không có giá trị theo luật quốc tế.

“Việc viện dẫn ‘tấn công phủ đầu’, tuyên bố về mối đe dọa sắp xảy ra, hoặc các tuyên bố chính trị không có căn cứ, đều không có cơ sở về mặt pháp lý, đạo đức và chính trị” - ông Iravani phát biểu.

Đại sứ Iravani mô tả cuộc chiến chống Iran là cuộc chiến chống lại Hiến chương LHQ. Đây là một cuộc chiến chống lại luật pháp quốc tế và trật tự pháp lý quốc tế mà LHQ được xây dựng trên đó 8 thập niên trước.

“Các hành động của Mỹ và Israel không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào của tự vệ hợp pháp. Chúng cấu thành hành vi vi phạm Điều 2” - ông Iravani nói.

Để đáp trả hành động gây hấn, Iran đang thực hiện quyền tự vệ "vốn có và hợp pháp" của mình theo Điều 51 của Hiến chương LHQ và Iran sẽ tiếp tục làm như vậy "không do dự" cho đến khi hành động gây hấn chấm dứt, theo ông Iravani.

Đại sứ Iran tuyên bố Tehran kiên quyết cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng.

Israel: Tấn công Iran là ‘cần thiết’

Trong khi đó, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon nói rằng hành động của Mỹ và Israel chống lại Iran là để ngăn chặn "một mối đe dọa hiện hữu trước khi nó trở nên không thể đảo ngược".

Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon. Ảnh: UNTV

Ông Danon nói rằng Israel hành động vì sự cần thiết và những nỗ lực chung giữa Mỹ và Israel sẽ tiếp tục chừng nào mối đe dọa còn tồn tại.

“Chế độ [Iran] đã chế tạo vũ khí hạt nhân, bất chấp luật pháp quốc tế, giết hại công dân của chính mình và đàn áp những người bất đồng chính kiến, mở rộng kho vũ khí tên lửa và trang bị vũ khí cho các lực lượng ủy nhiệm trên khắp khu vực, và tuyên bố ý định xóa sổ Israel khỏi bản đồ” - ông Danon cáo buộc.

Đại sứ Israel nói ngoại giao đã cạn kiệt, nhấn mạnh rằng Iran cần phải ngừng làm giàu uranium và cho phép thanh tra đầy đủ.

“Họ đang xây dựng các phương tiện để ép buộc chúng ta chấp nhận một thực tế không thể đảo ngược. Đó không phải là tương lai mà Israel có thể chấp nhận” - ông Danon phát biểu.