Bên trong Iran và Israel lúc này ra sao? 28/02/2026 14:32

(PLO)- Tình hình Iran và Israel lúc này ra sao sau cuộc tấn công phủ đầu của Israel?

Ngày 28-2, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz tuyên bố Israel đã tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Iran, gây ra loạt vụ nổ rung chuyển thủ đô Tehran, theo tờ Times of Israel.

Ông Katz cho biết đòn tấn công phủ đầu nhằm vào Iran để “loại bỏ các mối đe dọa đối với Nhà nước Israel".

Cùng thời điểm, còi báo động vang lên tại nhiều khu vực trên khắp Israel. Chính phủ Israel đồng thời ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Bộ Tư lệnh Hậu phương Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết “do tình hình an ninh”, người dân nên đảm bảo họ biết hầm trú ẩn an toàn nhất gần nơi mình ở và tránh đi lại không cần thiết. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết người dân hiện tại chưa cần thiết phải vào hầm trú ẩn.

Khói bốc lên tại trung tâm thủ đô Tehran (Iran) ngày 28-2. Ảnh: AFP

Hiện tại Israel đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay dân sự. Bộ Giao thông Vận tải Israel yêu cầu người dân không đến các sân bay cho đến khi có thông báo mới, trong khi hành khách hiện đang ở nước ngoài được yêu cầu cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và hãng hàng không về lịch trình bay khi không phận được mở cửa trở lại.

Bộ Giao thông Vận tải Israel cũng cho biết thêm rằng người dân Israel ở nước ngoài “được yêu cầu tuân theo các chỉ thị và khuyến nghị của Hội đồng An ninh Quốc gia".

“Ngay khi tình hình an ninh cho phép, không phận sẽ được mở cửa trở lại và các chuyến bay đến và đi từ Israel sẽ được nối lại. Thông báo về việc này sẽ được đưa ra 24 giờ trước khi các chuyến bay được nối lại” - theo tuyên bố.

Israel cũng cho biết tất cả hoạt động giáo dục, tụ tập và công việc, ngoại trừ các lĩnh vực thiết yếu, sẽ bị cấm.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran, khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào Iran, tiếng nổ được nghe thấy ở phía bắc và phía đông Tehran, cũng như ở Isfahan, Karaj và Kermanshah.

Theo nguồn tin an ninh Israel, một trong các mục tiêu bị nhắm tới là một cơ sở thuộc Phủ Tổng thống Iran. Nguồn tin cũng nói rằng các đợt không kích đang nhằm vào những địa điểm mà Iran có thể sử dụng để tấn công Israel.

Tại Iran, ông Majid Akhavan - người phát ngôn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran - đã thông báo trên hãng thông tấn Mehr rằng "toàn bộ không phận của đất nước đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới".

Cuộc tấn công của Israel vào Iran đã khiến mạng di động bị gián đoạn ở nhiều khu vực thuộc thủ đô Tehran của Iran. Hiện tại không thể thực hiện cuộc gọi nào. Cũng có khả năng mạng internet sẽ sớm bị gián đoạn, theo kênh Al Jazeera.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải Iraq cho biết đã đóng cửa không phận nước này sau khi Israel và Mỹ tấn công Iran, quốc gia láng giềng phía đông của Iraq.