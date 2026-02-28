Nhân viên cảnh sát bị sa thải vì dùng mánh khoé không ngờ tới để trốn việc 28/02/2026 08:15

(PLO)- Một nữ Trung sĩ tại Phòng Cảnh sát khu vực Avon và Somerset (Anh) dùng mánh khoé riêng để giả vờ làm việc năng suất hơn gấp nhiều lần các đồng nghiệp dù thực chất cô dành thời gian để giải quyết các vấn đề cá nhân.

Một nhân viên cảnh sát Anh đã bị sa thải và cấm quay trở lại ngành an ninh vì dùng mánh khoé ít ai ngờ tới để trốn việc trong các ca trực mà cô được phép làm việc tại nhà, tờ Independent đưa tin ngày 26-2.

Phòng Cảnh sát khu vực Avon và Somerset (Anh) đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện liên tục số lần gõ phím cao bất thường trong hầu hết các ca trực theo hình thức làm việc tại nhà của một nữ Trung sĩ trong đơn vị, trong khoảng thời gian từ tháng 4 tới tháng 5-2025.

Cuộc điều tra được khởi động từ tháng 6-2025. Kết luận sau cùng và quyết định sa thải được công bố hồi giữa tuần này, sau phiên họp xử lý kỷ luật diễn ra tại thị trấn Portishead (hạt Somerset, Anh).

Một nhân viên cảnh sát bị sa thải vì "nhờ" khung ảnh gõ phím trong các ca trực theo hình thức làm việc tại nhà để dành thời gian giải quyết các vấn đề cá nhân. Ảnh minh hoạ: INDEPENDET/PA

Ban điều tra cho biết trong các ca trực theo hình thức làm việc tại nhà của nữ Trung sĩ trên, số lần gõ phím của cô cao hơn từ 3 tới 8 lần so với các đồng nghiệp được giao nhiệm vụ tương tự.

Nữ sĩ quan trên đã thừa nhận sai phạm. Cô kể lại rằng bản thân đã dùng một góc khung ảnh đè lên các phím trên bàn phím máy tính xách tay để máy không chuyển sang “chế độ ngủ” – tình trạng máy tính tạm thời ngừng gần như mọi tính năng nhưng vẫn có thể khởi động ngay lập tức và là dấu hiệu cho thấy nhân viên không còn làm việc trên máy tính.

Ban điều tra và hội đồng xử lý kỷ luật kết luận rằng việc làm của nữ sĩ quan trên đã cấu thành hành vi sai phạm nghiêm trọng và đáng thất vọng. Do đó, nữ Trung sĩ trên bị sa thải và bị cấm làm việc trong các lực lượng thực thi pháp luật vĩnh viễn.

Trưởng Bộ phận Tiêu chuẩn chuyên môn của Phòng Cảnh sát khu vực Avon và Somerset - Thượng tá Larisa Hunt nhấn mạnh rằng dù đơn vị hiểu được “những áp lực rất lớn và khối lượng công việc cao” mà các nhân viên cảnh sát, trong đó có nữ Trung sĩ trên, phải đối mặt, nhưng hành vi gian dối của cô này là “không thể chấp nhận được”.

“Thật vô cùng thất vọng khi một sĩ quan lại có hành vi không chỉ làm mất uy tín của lực lượng cảnh sát mà còn làm suy yếu lòng tin của công chúng đối với nhiệm vụ và trách nhiệm của chúng tôi” - bà Hunt nói.