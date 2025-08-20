Dân mạng Trung Quốc sốt với kỹ năng bắn súng ‘đỉnh nóc kịch trần’ của một bóng hồng cảnh sát 20/08/2025 10:21

(PLO)- Nữ cảnh sát Doanh Vệ Mẫn, 26 tuổi, đã thể hiện kỹ năng bắn súng xuất sắc khi bắn trúng hồng tâm cả 10 phát đạn cùng phong thái bình tĩnh, tự tin.

Nữ cảnh sát Trung Quốc tên Doanh Vệ Mẫn đã gây sốt trên mạng xã hội nước này không chỉ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp mà còn vì kỹ năng bắn súng xuất sắc, tờ South China Morning Post đưa tin ngày 20-8.

Doanh, 26 tuổi, hiện đang công tác tại đồn công an Vương Xuân thuộc Sở Công an TP Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (miền đông Trung Quốc).

Trong một video huấn luyện gần đây, cảnh sát Doanh đã cho thấy kỹ năng bắn súng xuất sắc của cô khi bắn trúng hồng tâm cả 10 phát đạn cùng phong thái bình tĩnh. Hình ảnh này đã khiến hàng triệu người dùng mạng Trung Quốc bị cuốn hút.

Nữ cảnh sát Trung Quốc Doanh Vệ Mẫn. Ảnh: SCMP

Đoạn video, do lực lượng cảnh sát Chiết Giang công bố, cho thấy nữ cảnh sát Doanh trong trang phục tác chiến, nhanh chóng lắp ráp súng và chỉ trong một động tác liền mạch đã chuyển từ rút súng, nạp đạn đến ngắm bắn và khai hỏa, bắn trúng hồng tâm cả 10 phát.

Video nữ cảnh sát Doanh Vệ Mẫn đang tập bắn súng. Nguồn: Wonderful Henan/X

Khi còn nhỏ, Doanh đã ấp ủ ước mơ trở thành một nữ cảnh sát. Năm 2017, Doanh theo học tại Học viện Cảnh sát Chiết Giang, chuyên ngành chỉ huy và chiến thuật công an.

Sau khi tốt nghiệp vào năm 2021, Doanh tình nguyện tham gia công tác tuyến đầu, trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt về điều tra, truy bắt và xử lý vụ án.

Theo South China Morning Post, năng lực ấn tượng của nữ cảnh sát Doanh không chỉ dừng lại ở kỹ năng bắn súng.

Hồi tháng 3-2023, Doanh Vệ Mẫn đã đóng vai trò then chốt trong việc phá một vụ án phức tạp liên quan đường dây đại lý thương mại điện tử xuyên biên giới. Là thành viên của tổ chuyên án, Doanh trực tiếp đến hiện trường, xông lên khống chế nghi phạm tại chỗ và cẩn thận bảo quản các chứng cứ điện tử quan trọng.

Một năm sau, nữ cảnh sát tiếp tục phá thành công loạt vụ án trộm cắp, bắt giữ toàn bộ băng nhóm tội phạm và thu hồi hàng chục nghìn nhân dân tệ.