Chiến sự Nga - Ukraine 24-2: Ukraine tuyên bố đạt bước tiến lớn về lãnh thổ trước thềm 4 năm xung đột; Loạt vụ nổ bất thường khiến nhiều cảnh sát hai bên thương vong 24/02/2026 07:30

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang; Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, Donetsk và Mykolaiv; Moscow nói Kiev mất khoảng 1.355 binh sĩ trong ngày.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp trên chiến trường và trên bàn đàm phán khi cuộc xung đột sắp tròn 4 năm.

Ukraine tuyên bố đạt bước tiến lớn về lãnh thổ

. Ngày 23-2, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo lực lượng Ukraine đã tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở bán đảo Crimea và các khu vực mà Moscow đang kiểm soát ở tỉnh Donetsk và Mykolaiv, theo tờ Kyiv Independent.

Các cuộc tấn công này là một phần trong những gì Kiev mô tả là “các biện pháp có hệ thống” nhằm làm giảm khả năng tấn công của Nga.

Tại Crimea, lực lượng Ukraine đã tấn công một cụm quân Nga, nhắm mục tiêu vào sư đoàn tên lửa thuộc Lữ đoàn Tên lửa ven biển độc lập số 15 của Hạm đội Biển Đen Nga.

Tại Donetsk, một kho đạn dược thuộc nhóm tác chiến phía Nam của Nga đã bị tấn công gần làng Nyzhnia Krynka. Một kho hậu cần gần khu dân cư Velyka Novosilka cũng bị trúng bom.

Tại tỉnh Mykolaiv, sở chỉ huy của một trung đoàn tấn công đường không của Nga đã bị tấn công tại Kinburn Spit.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn cơ giới số 153 của Ukraine trên chiến trường. Ảnh: X

. Kyiv Independent dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) rằng các máy bay không người lái (UAV) của cơ quan này đã tấn công một trung tâm vận chuyển dầu mỏ “quan trọng” ở CH Tatarstan (thuộc Nga) vào ngày 23-2.

Theo nguồn tin, 6 vụ nổ đã làm rung chuyển trạm bơm dầu Kaleykino gần Almetyevsk, cách biên giới Ukraine 1.200 km, gây ra một đám cháy lớn.

. Cùng ngày, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi nói rằng lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 8 khu định cư và giành lại 400 km2 lãnh thổ kể từ cuối tháng 1.

Sau chuyến thị sát khu vực tác chiến phía Nam của Ukraine, ông Syrskyi cho biết lực lượng nhảy dù và các đơn vị liền kề đã giành lại quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát theo hướng Oleksandrivka, nằm ở giao điểm của 3 tỉnh Zaporizhzhia, Donetsk và Dnipropetrovsk.

Ông Syrskyi nói thêm rằng bất chấp các chiến dịch tấn công thành công, tình hình trong khu vực vẫn “phức tạp”, vì lực lượng Nga tiếp tục gây áp lực bằng pháo binh, UAV, xe bọc thép và các nhóm tấn công nhỏ.

. Ở chiều ngược lại, một vụ nổ đã làm rung chuyển tòa nhà hành chính của cảnh sát ở quận Amur-Nyzhniodniprovskyi, TP Dnipro vào khoảng 8 giờ 30 tối 23-2 (giờ địa phương), đánh dấu vụ nổ mới nhất trong một loạt các vụ nổ nhắm vào lực lượng thực thi pháp luật trên khắp Ukraine.

Mặc dù không có thương vong nào được báo cáo, vụ nổ đã gây thiệt hại đáng kể cho nội thất tòa nhà, thiết bị văn phòng và một chiếc xe gần đó.

Cũng trong ngày 23-2, ông Ivan Vyhivskyi, người đứng đầu Cảnh sát Quốc gia Ukraine, cho biết các vụ nổ đã làm bị thương 7 sĩ quan cảnh sát tại TP Mykolaiv.

Theo ông Vyhivskyi, 7 nhân viên của Sở Cảnh sát Tuần tra đã đến một trạm xăng bỏ hoang ở Mykolaiv để đổi ca. Ông Vyhivskyi cho biết các vụ nổ xảy ra lúc 6 giờ 10 phút chiều 23-2 (giờ địa phương).

Vụ việc xảy ra sau một vụ tấn công nhằm vào cảnh sát ở Lviv. Ông Vyhivskyi cho rằng các vụ việc không phải ngẫu nhiên.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nổ gần ga tàu ở Moscow, 1 cảnh sát thiệt mạng

Giới chức Nga xác nhận 1 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người bị thương trong một vụ nổ gần ga tàu Savelovsky ở trung tâm thủ đô Moscow vào rạng sáng 24-2, theo đài RT.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 5 phút ngày 24-2 (giờ địa phương) khi một cá nhân không rõ danh tính tiếp cận xe tuần tra của cảnh sát tại Quảng trường Savelovsky. Ngay sau đó, một thiết bị không xác định đã phát nổ, theo tuyên bố từ Bộ Nội vụ Nga.

“Việc kiểm tra chi tiết hiện trường tại quảng trường khu vực ga Savelovsky và phân tích hình ảnh từ camera giám sát bên ngoài đã xác định thủ phạm đã chết tại hiện trường” - theo tuyên bố.

Nga: Ukraine mất khoảng 1.355 binh sĩ trong ngày

Ngày 23-2, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng tổn thất của Ukraine trong 24 giờ qua là khoảng 1.355 binh sĩ, theo hãng thông tấn TASS.

Trong khu vực trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Bắc, tổn thất của Ukraine là 225 binh sĩ; 195 binh sĩ trong khu vực của Nhóm tác chiến phía Tây; Nhóm tác chiến Trung Tâm của Nga hạ 390 binh sĩ Ukraine; Nhóm tác chiến phía Nam loại khỏi vòng chiến 140 binh sĩ đối phương; Ukraine mất 335 binh sĩ trong khu vực chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến phía Đông và hơn 50 binh sĩ trong khu vực của Nhóm tác chiến Dnepr.

Bộ này cũng cho biết hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 7 quả bom dẫn đường, 21 quả rocket từ hệ thống phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, một tên lửa dẫn đường tầm xa Neptune và 541 UAV cánh cố định của Ukraine trong ngày qua.

Lực lượng vũ trang Nga cũng tấn công các cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và nhiên liệu của Ukraine tại 148 địa điểm.

Ukraine chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Ukraine phát tín hiệu về các cuộc đàm phán mới, Nga chưa xác nhận

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Budanov. Ảnh: X

Ngày 23-2, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Kyrylo Budanov nói rằng vòng đàm phán hòa bình mới do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga có thể được tổ chức vào ngày 26 và 27-2.

Cuộc gặp tiếp theo diễn ra sau khi vòng đàm phán mới nhất tại Geneva vào ngày 17 và 18-2 kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào về các vấn đề lãnh thổ hay lệnh ngừng bắn.

“Khoảng ngày 27-2, có thể chênh lệch một hoặc hai ngày. Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị. Đây là vấn đề về nghi thức. Cả ba bên, hay đúng hơn là bốn bên, vì có nước chủ nhà, đều phải đồng ý” - ông Budanov nói.

Điện Kremlin chưa xác nhận mốc thời gian. Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov hôm 20-2 nói rằng vẫn chưa đạt được thỏa thuận nào về việc tổ chức vòng đàm phán tiếp theo.

“Không, tôi không thể xác nhận điều đó. Khi nào đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn” - ông Peskov nói.