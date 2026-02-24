Ông Zelensky trả lời phỏng vấn báo Mỹ về cuộc chiến với Nga và vai trò của ông Trump 24/02/2026 07:10

Ngày 23-2 đài CNN đăng nội dung phỏng vấn Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky liên quan cuộc chiến giữa Ukraine với Nga. Trong đó ông Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump "tiếp tục đứng về phía Ukraine”.

Kỳ vọng Mỹ sát cánh

Ông Zelensky cho rằng Mỹ là một quốc gia có vai trò quá lớn và quá quan trọng để có thể đứng ngoài cuộc xung đột này. Ông kỳ vọng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine trước Moscow.

"Họ phải sát cánh cùng... một quốc gia dân chủ đang chiến đấu chống lại một cá nhân. Bởi vì người này là hiện thân của chiến tranh. Ông Putin là chiến tranh” - ông Zelensky chia sẻ với CNN.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

"Nếu họ thực sự muốn ngăn chặn ông Putin, nước Mỹ có thừa sức mạnh" - ông Zelensky nói.

Khi được hỏi liệu có tin rằng ông Trump đang gây đủ áp lực lên Tổng thống Nga hay không, nhà lãnh đạo Ukraine thẳng thắn đáp: "Không”.

Cuộc phỏng vấn đề cập nhiều khía cạnh và có những khoảnh khắc đầy cảm xúc. Ông Zelensky thừa nhận người dân Ukraine đã kiệt sức vì xung đột. Tuy nhiên, việc nhượng bộ trước các yêu sách của Moscow hoàn toàn không phải là một lựa chọn.

"Chúng tôi không thể cứ thế giao cho ông ấy mọi thứ ông ấy muốn. Nếu chúng tôi cho ông ấy tất cả những gì ông ấy muốn, chúng tôi sẽ mất tất cả - người dân sẽ phải bỏ chạy hoặc trở thành người Nga” - ông Zelensky nói.

Làm rõ điểm nghẽn trong các cuộc đàm phán

Khi cuộc xung đột bước sang năm thứ 5, các cuộc đàm phán hòa bình 3 bên gồm Nga, Mỹ và Ukraine vẫn chưa đạt được bước đột phá nào.

Ông Zelensky nói với CNN rằng các bảo đảm an ninh, đặc biệt là vấn đề các đồng minh của Ukraine sẽ phản ứng thế nào nếu Nga tiến hành một chiến dịch tương tự trong tương lai, vẫn là một điểm nghẽn.

Phái đoàn Nga, Mỹ, Ukraine đàm phán hòa bình Moscow-Kiev tại Geneva ngày 17-2. Ảnh: TASS

Ông cho biết liên tục nhận được lời trấn an rằng Nga sẽ không khơi mào một cuộc chiến nào nữa.

"Đó không phải là câu trả lời dành cho tôi. Tôi rất tiếc. Những bảo đảm an ninh hiện tại có những điểm tốt, đó là sự thật. Nhưng tôi muốn một câu trả lời thật cụ thể: các đối tác của chúng tôi sẽ sẵn sàng làm gì nếu kịch bản cũ lặp lại. Đó là điều người dân Ukraine muốn nghe" - ông nói.

Cũng theo ông Zelensky, hiện đang có sự bất đồng về trình tự các bước tiến tới hòa bình. Tổng thống Trump muốn ông Zelensky ký một thỏa thuận hòa bình với Nga cùng lúc với một hiệp ước đảm bảo an ninh từ Mỹ và các quốc gia châu Âu, lý tưởng nhất là trong một buổi lễ lớn đánh dấu sự kết thúc của cuộc xung đột.

Tuy nhiên, ông Zelensky kiên quyết giữ lập trường rằng các bảo đảm an ninh phải được Quốc hội Mỹ thông qua và phê chuẩn trước. Theo ông, điều này sẽ mang lại cho người dân Ukraine niềm tin rằng họ có thể dựa vào các đồng minh trong tương lai - bởi vì họ đã phải thất vọng quá nhiều lần trong quá khứ.

Đề cập một vấn đề hóc búa khác, ông Zelensky cho biết Ukraine sẵn sàng "đóng băng" cuộc xung đột tại các đường chiến tuyến hiện tại. Dù vậy, ông khẳng định quân đội Ukraine sẽ không rút khỏi các khu vực thuộc tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine) mà Kiev vẫn đang kiểm soát.

Nga đang yêu cầu Ukraine từ bỏ khoảng 20% diện tích vùng này (hiện vẫn do Kiev kiểm soát), trong đó có "vành đai pháo đài" gồm các thành phố công nghiệp, tuyến đường sắt và đường bộ tạo thành xương sống cho tuyến phòng thủ và tiếp tế tiền tuyến của Ukraine.

"Nga chỉ muốn chúng tôi rút quân. Xin lỗi, chúng tôi không thể là những kẻ ngốc nghếch như vậy. Chúng tôi không phải là trẻ con. Chúng tôi đã trải qua cuộc chiến này suốt bao năm qua, vì vậy chúng tôi không thể dâng đất nước cho họ. Đối với 200.000 người dân đang sống ở đó, việc họ sẽ có được sự đảm bảo an ninh nào là rất quan trọng" - ông quả quyết.

(Từ trái sang) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: BLOOMBERG/WHITE HOUSE/TASS

Về vấn đề bầu cử và tương lai chính trị của bản thân, ông Zelensky đã có những phản hồi trước việc ông Trump ám chỉ Ukraine nên tổ chức bầu cử. Ông Zelensky đắc cử năm 2019 với nhiệm kỳ kết thúc vào tháng 5-2024 nhưng vẫn tiếp tục tại vị do thiết quân luật cấm tổ chức bầu cử trong thời chiến.

"Thật thú vị khi tổng thống của các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ và Nga, lại bàn luận về các cuộc bầu cử ở... Ukraine. Họ muốn gì? Một tổng thống khác ư? Được thôi" - ông Zelensky nói, đồng thời đặt câu hỏi liệu có phải Washington và Moscow đang nghĩ rằng một nhà lãnh đạo Ukraine khác sẽ nhượng bộ trước Nga hay không.

Lãnh đạo Ukraine cho biết ông không rõ liệu ông Trump có muốn một người khác làm tổng thống Ukraine hay không.

"Tôi không biết. Ông ấy không nói với tôi” - ông Zelensky nói.

Nga và Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.