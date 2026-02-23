Chiến sự Nga-Ukraine 23-2: Hàng trăm UAV và tên lửa dồn dập tấn công Ukraine; Tiết lộ thời gian, địa điểm đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine tiếp theo 23/02/2026 06:51

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tập kích kho dầu, phá hủy các tổ hợp phòng không Tor của Nga; Nga tuyên bố giáng đòn dồn dập vào hạ tầng Ukraine.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Hàng trăm UAV và tên lửa dồn dập tấn công Ukraine

Ngày 22-2, quân đội và giới chức địa phương Ukraine nói rằng Nga đã tấn công nước này bằng hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tấn công, cùng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Đợt không kích chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, hãng Reuters đưa tin.

Lực lượng Không quân Ukraine nói rằng Nga đã phóng 50 tên lửa và 297 UAV trong các đợt tấn công xuyên đêm 21-2 đến rạng sáng 22-2. Các đơn vị phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 33 tên lửa cùng 274 UAV.

Các cuộc không kích đã đánh trúng thủ đô Kiev và khu vực lân cận, thành phố cảng Odessa bên bờ Biển Đen cùng khu vực miền trung Ukraine.

Tỉnh trưởng Kiev - ông Mykola Kalashnyk thông báo ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương tại khu vực này. Thiệt hại được ghi nhận tại 5 quận, với hơn một chục ngôi nhà bị hư hỏng.

Hậu quả sau cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu vực ngoại ô Kiev (Ukraine) trong đêm 22-2. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Tại Odessa, Tỉnh trưởng Oleh Kiper cũng xác nhận một cuộc tấn công bằng UAV trong đêm nhằm vào hạ tầng năng lượng của khu vực đã gây ra hỏa hoạn, song đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt.

"Hành động gieo rắc nỗi kinh hoàng này không thể được bình thường hóa; nó phải bị ngăn chặn" - Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha viết trên X, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Điện Kremlin.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công cũng nhắm vào các vùng Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Poltava và Sumy.

Ông lưu ý mục tiêu chính là ngành năng lượng, song nhiều tòa nhà dân cư và tuyến đường sắt cũng bị hư hại.

"Moscow tiếp tục đầu tư cho các cuộc không kích nhiều hơn là cho ngoại giao" - ông Zelensky cáo buộc, đồng thời nói rằng chỉ tính riêng trong tuần này Nga đã phóng hơn 1.300 UAV, hơn 1.400 quả bom lượn dẫn đường và 96 tên lửa vào Ukraine.

Ukraine tập kích kho dầu, phá hủy các tổ hợp phòng không Tor của Nga

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine xác nhận đã đánh trúng một kho dầu ở khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Luhansk và phá hủy 2 tổ hợp phòng không Tor tại khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk trong đợt không kích đêm 21 rạng sáng 22-2.

Trên ứng dụng Telegram, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine báo cáo rằng các đơn vị vận hành UAV của họ đã đánh trúng kho dầu nói trên, vốn là cơ sở được Nga sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho quân đội.

Trước đó, người dân địa phương tại Luhansk cho biết một vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát tại một kho dầu trong đêm do hệ quả của các cuộc tấn công. Cơ sở này tiếp tục bốc cháy cho đến tận rạng sáng 22-2.

Cùng đêm, các thành viên thuộc đơn vị UAV tinh nhuệ mang tên "Madyar Birds" đã phá hủy 2 tổ hợp tên lửa phòng không Tor tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát. Tổng giá trị ước tính của các trang thiết bị bị phá hủy lên tới hơn 50 triệu USD.

Giới chức quân sự nói rằng một hệ thống Tor đã bị tấn công tại ngôi làng Kyslyche, trong khi hệ thống còn lại bị đánh trúng ở Topolyne. Cuộc tấn công được tiến hành với sự phối hợp của Trung tâm Tấn công Tầm xa (Deep Strike Center) thuộc Lực lượng Hệ thống Không người lái.

Lực lượng Hệ thống Không người lái được thành lập như một quân chủng độc lập của quân đội Ukraine vào tháng 6-2024, với mục tiêu cải thiện và mở rộng năng lực tác chiến bằng UAV. Kể từ khi ra mắt, lực lượng này đã thực hiện hàng trăm chiến dịch thọc sâu vào lãnh thổ Nga.

Nga tuyên bố giáng đòn dồn dập vào hạ tầng Ukraine

Ngày 22-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này vừa tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa vào tổ hợp công nghiệp quân sự và hạ tầng năng lượng của Ukraine, đồng thời vô hiệu hóa hàng trăm mục tiêu trên không trong ngày qua.

Hệ thống phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 7 quả rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, 5 quả bom lượn dẫn đường và 326 UAV Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASSb

"Trong ngày qua, nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà chính quyền Kiev nhắm vào hạ tầng dân sự ở Nga, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác phóng từ trên không và trên mặt đất, cùng UAV, nhắm vào các cơ sở năng lượng và tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine" - báo cáo nêu rõ.

Cũng theo Bộ này, quân đội Nga đã phá hủy một trung tâm hậu cần, một kho lưu trữ UAV cùng các linh kiện của quân đội Ukraine, đồng thời tập kích các điểm triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và "lính đánh thuê nước ngoài" tại 144 khu vực.

Lực lượng không quân chiến thuật, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga cũng tham gia vào các đợt tập kích quy mô này.

Trên chiến tuyến, các đơn vị thuộc Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga tuyên bố đã chiếm được nhiều vị trí và phòng tuyến có lợi hơn.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm quân này đã gây tổn thất nặng nề về nhân lực và khí tài cho 5 lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn bộ binh, một lữ đoàn không quân di động, một lữ đoàn đột kích, một trung đoàn đột kích và một lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ của Ukraine, cùng 4 lữ đoàn Vệ binh Quốc gia và Lữ đoàn đặc nhiệm Azov.

Theo số liệu tổng hợp từ Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lực lượng Nga tuyên bố đã phá hủy tổng cộng 670 máy bay chiến đấu, 283 trực thăng, 116.263 UAV, 650 tổ chức tên lửa phòng không, 27.814 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép, 1.670 hệ thống pháo phản lực phóng loạt, 33.421 khẩu pháo dã chiến và súng cối, cùng 55.005 phương tiện quân sự đặc chủng.

TASS: Đàm phán về Ukraine có thể được nối lại tại Geneva vào ngày 26-2

Một nguồn tin (không tiết lộ danh tính) chia sẻ với hãng thông tấn TASS rằng các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine có thể được nối lại tại TP Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 26-2 tới.

"Các cuộc đàm phán [về Ukraine] tại Geneva có thể được tiếp tục sớm nhất là vào ngày 26-2" - nguồn tin này cho biết.

Trước đó, các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Geneva trong hai ngày 17 và 18-2. Các phiên thảo luận kéo dài khoảng 6 giờ trong ngày đầu tiên và khoảng 2 giờ trong ngày thứ hai.

Trưởng phái đoàn đàm phán Nga, ông Vladimir Medinsky, mô tả các cuộc thảo luận diễn ra "khó khăn nhưng mang tính thực chất". Ông cũng xác nhận một cuộc gặp mới nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Ukraine sẽ sớm được tổ chức.

Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.