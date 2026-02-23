Nga cảnh báo nhắm thẳng vũ khí hạt nhân vào Estonia nếu... 23/02/2026 06:16

(PLO)- Nga cảnh báo sẽ nhắm vũ khí hạt nhân vào Estonia nếu NATO triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Estonia.

Ngày 22-2, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga sẽ chĩa vũ khí hạt nhân vào Estonia nếu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ Estonia, đài RT đưa tin.

"Chúng tôi không đe dọa Estonia hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác. Tuy nhiên, nếu vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Estonia và nhắm vào [Nga], thì vũ khí hạt nhân của chúng tôi cũng sẽ nhắm vào lãnh thổ Estonia" - ông Peskov nói.

Vị phát ngôn viên cũng cảnh báo thêm rằng Estonia "cần nhận thức rõ ràng về điều đó".

Estonia chưa lên tiếng về thông tin trên.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Trong tuần trước, Ngoại trưởng Estonia - ông Margus Tsahkna nói rằng nước này không phản đối ý tưởng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO, bày tỏ sự sẵn sàng nếu liên minh quyết định triển khai lực lượng tại đây.

Estonia hiện là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất và liên tục thúc đẩy việc tăng cường chi tiêu quốc phòng tại châu Âu, viện dẫn mối đe dọa tấn công giả định từ Nga.

Năm ngoái, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gọi Estonia là "một trong những quốc gia thù địch nhất", đồng thời cáo buộc nước này "lan truyền những tin đồn thất thiệt và sai sự thật" về Moscow.

Estonia không phải là thành viên NATO duy nhất ở châu Âu bày tỏ mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân bằng nhiều hình thức khác nhau. Đầu tháng này, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cũng đã đề xuất việc Ba Lan phát triển một chương trình vũ khí hạt nhân độc lập.

Vào giữa tháng 2, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết ông đã thảo luận về năng lực răn đe hạt nhân ở cấp độ Liên minh châu Âu (EU) với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trước đó, một nghị sĩ cấp cao thuộc đảng của ông Merz cũng nhận định rằng Berlin nên được cấp quyền tiếp cận kho vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh.