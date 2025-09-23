NATO, Nga đấu khẩu tại cuộc họp HĐBA vụ 3 chiếc MiG-21 xâm nhập không phận Estonia 23/09/2025 07:11

(PLO)- Các nước NATO đã lên án Nga với cáo buộc chiến đấu cơ của Moscow bay qua không phận Estonia, trong khi đại diện Nga cho rằng châu Âu “lan truyền những lời dối trá trắng trợn”.

Ngày 22-9, tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ), Estonia và các đồng minh đã lên án gay gắt Nga sau khi cáo buộc chiến đấu cơ của Moscow bay qua không phận Estonia, theo đài CNN.

Estonia đã yêu cầu triệu tập phiên họp khẩn sau khi cáo buộc ba chiếc tiêm kích MiG-31 của Nga xâm nhập không phận Estonia trên Vịnh Phần Lan vào ngày 20-9 mà không có sự cho phép.

Phát biểu tại phiên họp, Ngoại trưởng Estonia - ông Margus Tsahkna nói rằng “cộng đồng quốc tế phải kiên quyết yêu cầu chấm dứt những vi phạm trắng trợn Hiến chương LHQ này để ngăn ngừa leo thang căng thẳng”.

Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna phát biểu tại cuộc họp của HĐBA LHQ ngày 22-9. Ảnh: UN

Bà Kaja Kallas - nhà ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu và là cựu Thủ tướng Estonia - cho rằng sự việc này là một “sự khiêu khích có chủ ý”.

“Những lời đe dọa và hành động khiêu khích của Nga sẽ không làm suy yếu quyết tâm của chúng tôi trong việc ủng hộ Ukraine. Nga đang thử thách biên giới châu Âu và làm suy yếu an ninh” - bà Kallas nói.

Trong khi đó, các đại diện của Anh và Mỹ đã cảnh báo Nga rằng NATO, với Estonia là một thành viên, sẵn sàng bảo vệ bầu trời của liên minh.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho rằng Moscow đang đẩy rủi ro đến mức có thể xảy ra “một cuộc đối đầu vũ trang trực tiếp giữa NATO và Nga”.

“Liên minh của chúng tôi mang tính phòng thủ, nhưng đừng ảo tưởng nếu chúng tôi cần đối phó với những máy bay hoạt động trong không phận NATO mà không có phép, thì chúng tôi sẽ hành động” - bà Cooper nói.

Tân Đại sứ Mỹ tại LHQ - ông Michael Waltz nói với HĐBA rằng Mỹ và các đồng minh “sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ NATO”.

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Ba Lan Radosław Sikorski cáo buộc Nga không tôn trọng luật pháp quốc tế.

Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy trong cuộc họp ngày 22-9. Ảnh: UN

Đáp lại, Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy tiếp tục bác bỏ và khẳng định các máy bay của Nga vẫn ở trong không phận quốc tế.

Ông Polyanskiy cáo buộc châu Âu “lan truyền những lời dối trá trắng trợn”.

Trong diễn biến liên quan, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Stephane Dujarric cho biết Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov dự kiến ​​sẽ có cuộc gặp vào ngày 25-9, theo hãng thông tấn TASS.

Người phát ngôn cho biết thêm rằng Guterres có ý định thảo luận các vấn đề “cùng quan tâm” với nhà ngoại giao Nga.