Chiến sự Nga - Ukraine 22-9: Thương vong lớn hai bên; Moscow lên tiếng về cuộc tấn công của Kiev vào Crimea 22/09/2025 06:17

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với 82 cuộc giao tranh trong ngày; UAV Ukraine phá huỷ “kẻ hủy diệt trên bánh xích” của Nga; Điện Kremlin nói Nga vẫn để ngỏ khả năng giải quyết xung đột thông qua đàm phán.

Chiến sự Nga - Ukraine vẫn leo thang trên nhiều mặt trận của tiền tuyến.

UAV Ukraine phá huỷ “kẻ hủy diệt trên bánh xích” của Nga

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine rằng trong ngày 20-9 có 82 cuộc giao tranh dọc theo tuyến đầu, trong đó Nga vẫn hoạt động mạnh nhất ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Chính quyền địa phương Ukraine ngày 21-9 đưa tin về một người thiệt mạng và 8 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày qua.

Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã phóng 54 máy bay không người lái (UAV) tấn công và mồi bẫy loại Shahed trong đêm, trong đó hệ thống phòng không đã đánh chặn được 33 chiếc. 21 UAV còn lại đã tấn công 8 địa điểm.

Lữ đoàn pháo binh số 43 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Tại tỉnh Donetsk, Tỉnh trưởng Vadym Filashkin báo cáo về một người thiệt mạng ở Pokrovsk sau cuộc tấn công của Nga

Tỉnh trưởng tỉnh Chernihiv - ông Viacheslav Chaus cho biết các cuộc tấn công của Nga vào tỉnh này đã làm một người bị thương.

Theo Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước, lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tấn công thứ hai vào Chernihiv, tấn công vào lính cứu hỏa đang làm việc tại một cơ sở hạ tầng quan trọng và làm hai người bị thương.

Tỉnh trưởng tỉnh Zaporizhzhia - ông Ivan Fedorov cho biết có 3 người đã bị thương sau khi Nga thực hiện 523 cuộc không kích vào 13 khu định cư của tỉnh này.

Tại tỉnh Mykolaiv, một phụ nữ đã phải nhập viện sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga, theo Tỉnh trưởng Vitalii Kim.

Tại tỉnh Sumy, một người đàn ông đã bị thương khi quân đội Moscow tiến hành 69 cuộc tấn công vào 26 khu định cư thuộc tỉnh này.

. Ngày qua, Trung đoàn biệt kích Nemesis 412 cho biết quân đội Ukraine đã phá hủy một xe công binh và rà phá chướng ngại vật ІМР-3М của Nga bằng UAV, theo tờ Kyiv Independent.

Đòn tấn công hiếm hoi này đánh dấu vụ phá hủy được xác nhận bằng hình ảnh lần thứ ba đối với loại xe này kể từ đầu xung đột, với vụ gần nhất được ghi nhận cách đây hơn một năm.

Xe ІМР-3М, được chế tạo trên khung gầm xe tăng T-90, được thiết kế để dọn mìn, đống đổ nát và chướng ngại vật địa hình nhằm mở đường cho các đơn vị cơ giới tiến quân. Xe được trang bị giáp hạng nặng, lưỡi ủi, cày rà mìn, cần cẩu viễn kính, hệ thống tạo màn khói và súng máy.

Với kíp lái 2 người, xe có thể nặng tới 50,8 tấn và di chuyển 500 km trên đường với tốc độ tối đa 60 km/giờ. Nga gọi ІМР-3М là “kẻ hủy diệt trên bánh xích” nhấn mạnh khả năng bảo vệ trước tác động hạt nhân và khả năng tự vượt qua bãi mìn, theo quân đội cho biết.

Theo ước tính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, Nga đã tổn thất 1.101.610 quân tại Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, bao gồm 1.010 thương vong trong ngày 21-9.

Nga lên tiếng về cuộc tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Ngày 21-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng NATO và Liên minh châu Âu cần “nhìn vào gương” để thấy những bên nào đang gây hấn trên lục địa châu Âu, theo hãng thông tấn TASS.

“Một hành động khủng bố khác của Ukraine. Toàn bộ NATO và EU, những bên đang tìm kiếm nguồn gốc của sự gây hấn trên lục địa châu Âu, cần soi gương để thấy điều đó. Họ chính là mạch nguồn gây bất ổn và lan truyền khủng bố ở châu Âu, bảo trợ cho và cung cấp vũ khí cho Kiev” - người phát ngôn nhấn mạnh.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng khoảng 19 giờ 30 phút 21-9 (giờ Moscow), Ukraine đã tấn công vào khu nghỉ dưỡng ở Crimea, nơi không có cơ sở quân sự.

UAV mang đầu đạn nổ được sử dụng trong vụ tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 3 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương sau vụ tấn công.

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc của Nga. Ngày 21-9, Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine (HUR) báo cáo đã phá hủy ba trực thăng Mi-8 của Nga và một trạm radar tại bán đảo Crimea bằng UAV.

Điện Kremlin: Nga vẫn để ngỏ khả năng giải quyết xung đột thông qua đàm phán

Ngày 21-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn quan tâm đến việc giải quyết tình hình ở Ukraine thông qua đàm phán và hy vọng tiếp tục hợp tác với Mỹ.

“Tổng thống Putin, cũng như Tổng thống Mỹ Donald Trump, vẫn quan tâm và cởi mở với việc đưa toàn bộ vấn đề Ukraine đến một kết thúc hòa bình” - ông Peskov cho biết.

“Chúng tôi trông đợi Mỹ và đích thân Tổng thống Trump nỗ lực để giúp giải quyết vấn đề này. Còn kết quả thế nào thì chúng ta hãy chờ xem” - người phát ngôn Điện Kremlin kết luận.

Trên chiến trường, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.515 binh sĩ trong ngày qua.

Cũng theo bộ này, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 65 UAV cánh cố định của Ukraine trong 24 giờ qua.