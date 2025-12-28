Tổng thống Iran cảnh báo rắn Mỹ-Israel-châu Âu 28/12/2025 05:58

(PLO)- Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng quyết liệt hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 28-12, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ, Israel và châu Âu đang tiến hành một “cuộc chiến toàn diện” chống lại Tehran, theo kênh Al Jazeera.

“Theo tôi, chúng tôi đang trong một cuộc chiến toàn diện với Mỹ, Israel và châu Âu. Họ không muốn đất nước chúng tôi tự đứng vững” - ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA

Tổng thống Pezeshkian cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng quyết liệt hơn, nhấn mạnh sự chuẩn bị đầy đủ hiện nay của lực lượng quân đội Iran.

“Lực lượng quân đội thân yêu của chúng tôi đang làm nhiệm vụ một cách mạnh mẽ, và hiện nay, về trang thiết bị và nhân lực, bất chấp tất cả những vấn đề chúng tôi gặp phải, lượng lượng [của chúng tôi] mạnh hơn so với khi họ [Israel và Mỹ] tấn công” - ông Pezeshkian cho hay.

“Vì vậy, nếu họ muốn tấn công, đương nhiên họ sẽ phải đối mặt một phản ứng quyết liệt hơn” - tổng thống Iran nhấn mạnh.

Ông Pezeshkian nói rằng “cuộc chiến này” khác với những cuộc chiến trong quá khứ.

“Cuộc chiến này còn tồi tệ hơn cả cuộc chiến của Iraq chống lại chúng tôi. Nếu hiểu rõ, cuộc chiến này phức tạp và khó khăn hơn nhiều so với cuộc chiến đó” - ông Pezeshkian nói, đề cập cuộc xung đột năm 1980-1988 giữa hai nước láng giềng, trong đó hàng nghìn người đã thiệt mạng.

Mỹ, Israel chưa đưa ra bình luận.

Tổng thống Pezeshkian đưa ra các phát ngôn trên trước cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào đầu tuần sau.

Trước đó, đài NBC News dẫn một số nguồn tin rằng các quan chức Israel lo ngại Iran đang mở rộng chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo – vốn đã bị thiệt hại do các cuộc tấn công của Israel hồi đầu năm nay. Do đó, phía Israel đang chuẩn bị đề xuất Tổng thống Trump về các phương án tấn công Iran lần nữa.