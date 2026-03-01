Israel mở đợt tấn công mới vào trung tâm thủ đô Iran 01/03/2026 16:15

(PLO)- Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết không quân nước này đã tiến hành đợt tấn công mới vào thủ đô Tehran (Iran), trong khi hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều cột khói bốc lên.

Ngày 1-3, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết không quân nước này đã tiến hành một đợt tấn công mới vào thủ đô Tehran (Iran), theo đài CNN.

Video khói bốc lên sau những tiếng nổ ở Tehran (Iran) hôm 1-3. Nguồn: RT/X

“Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu Chiến dịch ‘Sư tử gầm’: Lực lượng Phòng vệ Israel đang tấn công các mục tiêu thuộc về Iran ở trung tâm Tehran. Trong ngày qua, Không quân Israel đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm thiết lập ưu thế trên không và mở đường tiến vào Tehran” – tuyên bố từ Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

Khói bốc lên ở một khu vực của Tehran (Iran) hôm 1-3. Ảnh: Gaurav Dwivedi/X

CNN dẫn một số nguồn tin cho biết đã ghi nhận các vụ nổ ở nhiều khu vực ở Tehran. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cũng cho thấy những cột khói dày đặc bốc lên từ nhiều khu vực của Tehran.

Trước đó cùng ngày, Iran đã phát động một đợt tấn công mới trên khắp Trung Đông.

Tại Israel, lực lượng Israel cho biết họ đã xác định được các tên lửa phóng từ Iran về phía Israel và các hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt. Nhiều tiếng còi báo động vang lên khắp miền trung, nam Israel và chưa ghi nhận thương vong.

Hãng thông tấn Mehr đưa tin trụ sở Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Phòng vệ Israel đã bị hư hại do tên lửa của Iran.

Tại Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), chính quyền cho biết mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không đã gây ra hỏa hoạn tại khu vực cảng Jebel Ali của TP. Người dân cũng nhìn thấy những cột khói bốc lên từ cảng.

Bộ Nội vụ Qatar cho biết 16 người bị thương, với “thiệt hại vật chất hạn chế” ở một số khu vực trong nước, trong khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Doha vào sáng 1-3.

Tại Bahrain, hệ thống phòng không đã đánh chặn ít nhất 45 tên lửa và 9 máy bay không người lái trong thời gian buổi tối từ 28-2 đến 1-3.

Tại Oman, hai máy bay không người lái đã tấn công cảng thương mại Duqm. Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Muscat đã đưa ra cảnh báo an ninh, hướng dẫn nhân viên và người Mỹ ở Oman trú ẩn tại chỗ “do hoạt động đang diễn ra bên ngoài Muscat”.

Trung tâm an ninh hàng hải của Oman cũng cho biết một tàu chở dầu đã bị tấn công cách bờ biển Oman khoảng 5 hải lý, làm 4 người bị thương.