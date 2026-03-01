Giao tranh Pakistan-Afghanistan bước sang ngày thứ 3, thương vong tăng cao 01/03/2026 06:03

(PLO)- Nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh khi giao tranh giữa Pakistan và lực lượng Taliban của Afghanistan bước sang ngày thứ ba.

Ngày 28-2, giao tranh giữa Pakistan và lực lượng Taliban của Afghanistan bước sang ngày thứ ba khi các chính phủ nước ngoài bày tỏ quan ngại ngày càng tăng và kêu gọi đối thoại khẩn cấp, theo hãng tin Reuters.

Giới chức cho biết các cuộc không kích của Pakistan hôm thứ 27-2 đã nhắm vào các cơ sở và chốt quân sự của Taliban, trong đó có những mục tiêu ở Kabul và Kandahar, đánh dấu một trong những đợt tiến công sâu nhất của Pakistan vào quốc gia láng giềng phía tây trong nhiều năm qua.

Islamabad cáo buộc Taliban che giấu các tay súng Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) mà họ cho là đang tiến hành nổi dậy bên trong Pakistan, cáo buộc này bị Taliban bác bỏ.

Pakistan tuyên bố họ đáp trả các cuộc tấn công xuyên biên giới, trong khi Kabul nói rằng chủ quyền Afghanistan bị xâm phạm, cho biết vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng cảnh báo bất kỳ xung đột mở rộng nào cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.

Các nhân viên an ninh Taliban canh gác tại tỉnh Khost (Afghanistan) sau cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Ảnh: AFP

Nguồn tin an ninh Pakistan nói với Reuters rằng chiến dịch mang tên “Ghazab Lil Haq” vẫn đang diễn ra và lực lượng Pakistan đã phá hủy nhiều chốt và trại của Taliban.

Hai bên đều báo cáo tổn thất nặng nề. Pakistan cho biết 12 binh sĩ Pakistan và 274 tay súng Taliban đã thiệt mạng, trong khi Taliban nói 13 tay súng của họ và 110 binh sĩ Pakistan đã tử trận.

Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan - ông Khawaja Muhammad Asif nói sự kiên nhẫn của Islamabad đã cạn kiệt và mô tả giao tranh là “chiến tranh công khai”.

Phó phát ngôn viên Taliban - ông Hamdullah Fitrat ngày 28-2 cho biết 52 dân thường đã thiệt mạng và 66 người bị thương tại các tỉnh Khost và Paktika của Afghanistan.

Bộ trưởng Nội vụ Taliban - ông Sirajuddin Haqqani phát biểu rằng cuộc xung đột sẽ “rất tốn kém” và lực lượng Afghanistan không triển khai rộng rãi ngoài các đơn vị đã tham chiến.

Ông nói Taliban đã đánh bại “cả thế giới” bằng “đoàn kết và đồng lòng” cũng như “sự kiên nhẫn và bền bỉ to lớn”, chứ không phải nhờ ưu thế quân sự vượt trội.

Theo Reuters, năng lực quân sự của Pakistan vượt xa Afghanistan, với quân đội thường trực hàng trăm nghìn người và lực lượng không quân hiện đại.

Taliban không có không quân theo nghĩa thông thường và chủ yếu dựa vào vũ khí hạng nhẹ cùng lực lượng bộ binh. Tuy nhiên, lực lượng dày dạn trận mạc sau hai thập niên nổi dậy chống lại lực lượng do Mỹ dẫn đầu trước khi trở lại nắm quyền vào năm 2021.

Giao tranh làm gia tăng nguy cơ một cuộc xung đột kéo dài dọc theo đường biên giới hiểm trở dài 2.600 km.

Nỗ lực ngoại giao được đẩy mạnh vào cuối ngày 27-2 khi Afghanistan cho biết Ngoại trưởng Afghanistan - ông Amir Khan Muttaqi đã điện đàm với Hoàng tử Saudi Arabia Faisal bin Farhan về việc giảm căng thẳng và duy trì các kênh ngoại giao.