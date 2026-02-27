Pakistan tuyên bố ‘chiến tranh công khai’ với Taliban 27/02/2026 09:35

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan tuyên bố bước vào "cuộc chiến tranh công khai" với chính quyền Taliban ở Afghanistan sau khi giao tranh giữa hai bên tại biên giới diễn ra ác liệt.

Ngày 27-2, Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan - ông Khawaja Asif tuyên bố "chiến tranh công khai" chống lại chính quyền Taliban ở Afghanistan sau khi giao tranh xuyên biên giới giữa hai nước leo thang mạnh vào tối 26-2, theo hãng tin AFP.

Pakistan đã ném bom các thành phố Kabul và Kandahar của Afghanistan vào sáng 27-2, vài giờ sau khi lực lượng Taliban tấn công quân đội biên giới Pakistan. Chính quyền Taliban gọi đó là hành động trả đũa cho các cuộc không kích chết người trước đó của Pakistan.

“Các mục tiêu phòng thủ của Taliban ở Afghanistan đã bị nhắm mục tiêu tại Kabul, tỉnh Paktia và Kandahar” - Bộ trưởng Thông tin Pakistan - ông Attaullah Tarar viết trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Nội vụ Pakistan cho biết các cuộc tấn công là “phản ứng thích đáng đối với hành động gây hấn công khai của chính quyền Taliban ở Afghanistan”.

Chính quyền Taliban xác nhận các cuộc không kích của Pakistan, đồng thời cho biết không có thương vong.

Lực lượng an ninh Taliban kiểm tra một chiếc xe tại trạm kiểm soát ở Kabul sau khi các cuộc đụng độ nổ ra dọc biên giới giữa Pakistan và Afghanistan. Ảnh: Samiullah Popal/EPA

Trước đó, lực lượng biên phòng Pakistan và Afghanistan đã đụng độ vào tối 26-2. Lực lượng Afghanistan đã nổ súng vào các tiền đồn ở vùng núi phía tây bắc Pakistan, gây ra hơn 2 giờ giao tranh trước khi quân đội Pakistan đáp trả, các quan chức Pakistan (đề nghị không nêu danh tính) nói với hãng tin Reuters.

Cả Islamabad và chính quyền Taliban đều tuyên bố đã phá hủy hoặc chiếm giữ các cứ điểm của đối phương dọc biên giới.

Các video do lực lượng an ninh Afghanistan chia sẻ cho thấy những chiếc Humvee di chuyển qua địa hình núi non tối tăm vào ban đêm, được chiếu sáng bởi những tia chớp từ tiếng súng. Tiếng súng máy liên tục vang lên trong đêm.

Một đoạn phim do các nguồn tin an ninh Pakistan công bố dường như cho thấy đạn lửa bay vòng cung, với tiếng súng máy liên tục vang vọng khắp các thung lũng.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan cho biết Islamabad đã đáp trả "hành động bắn phá vô cớ" của lực lượng Afghanistan tại nhiều địa điểm dọc biên giới.

Vị quan chức này cho biết quân đội Pakistan đã có "phản ứng tức thì và hiệu quả", gây thương vong và phá hủy nhiều cứ điểm và thiết bị, đồng thời khẳng định Pakistan sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và công dân của mình.

Ông Mosharraf Zaidi - người phát ngôn của Thủ tướng Pakistan - viết trên mạng xã hội X rằng không có tiền đồn nào của Pakistan bị “chiếm giữ hoặc hư hại” và lực lượng Pakistan đã “gây tổn thất nặng nề cho đối phương dọc biên giới Pakistan-Afghanistan để đáp trả hành động gây hấn vô cớ của Taliban”.

Vào rạng sáng 27-2, ông Zaidi cho biết Pakistan đang tiếp tục phản ứng quân sự, nói rằng 133 thành viên Taliban đã bị tiêu diệt và hơn 200 người bị thương. Ông nói thêm rằng 27 cứ điểm của Taliban đã bị phá hủy và 9 cứ điểm của Taliban đã bị chiếm giữ.

Trong khi đó, một nguồn tin quân sự Afghanistan nói với kênh Al Jazeera rằng 10 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng và 13 tiền đồn đã bị chiếm giữ trong các cuộc tấn công ngày 26-2.

Các cuộc đụng độ dọc theo con đường biên giới dài 2.600 km là sự bùng phát mới nhất đe dọa thỏa thuận ngừng bắn mong manh sau các cuộc đụng độ chết người hồi tháng 10 năm ngoái giữa Pakistan và chính quyền Taliban.

Đầu tuần này, Taliban cảnh báo sẽ có "phản ứng thích đáng và có chừng mực" đối với các cuộc không kích do Pakistan tiến hành vào cuối tuần trước nhằm vào những nơi mà Islamabad cho là căn cứ của các chiến binh thuộc Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ở tỉnh Khorasan (miền đông Afghanistan).

Islamabad cho biết các thủ lĩnh TTP hoạt động từ lãnh thổ Afghanistan và sử dụng nơi đây làm nơi trú ẩn an toàn để lên kế hoạch tấn công bên trong Pakistan, một cáo buộc mà Kabul phủ nhận.