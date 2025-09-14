Taliban bật đèn xanh trao đổi tù nhân với Mỹ, chờ ông Trump quyết 14/09/2025 07:47

(PLO)- Chính quyền Taliban nói đã nhất trí với Mỹ về việc trao đổi tù nhân nhưng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lưu ý rằng chỉ có Tổng thống Donald Trump mới có thể ra quyết định.

Chính quyền Taliban ở Afghanistan hôm 13-9 đã tiếp đón đặc phái viên Mỹ phụ trách giải quyết vấn đề con tin Adam Boehler và cựu đặc phái viên Mỹ về Afghanistan - ông Zalmay Khalilzad, theo hãng tin Al Jazeera.

Nhân vật số 2 trong chính quyền Taliban - ông Abdul Ghani Baradar và người đứng đầu cơ quan đối ngoại của chính quyền Taliban - ông Amir Khan Muttaqi đã tiếp ông Boehler và ông Khalilzad.

Cơ quan đối ngoại của chính quyền Taliban cho biết hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán trong tương lai, “đặc biệt liên quan những công dân bị giam giữ ở quốc gia của nhau”.

Văn phòng của ông Baradar đăng trên tài khoản FDPM_AFG trên mạng xã hội X, cho biết “khi đề cập vấn đề công dân bị giam giữ giữa [chính quyền Taliban tại] Afghanistan và Mỹ, ông Boehler đã nói rằng cả hai bên sẽ trao đổi tù nhân”.

Ông Abdul Ghani Baradar (phải) tiếp đặc phái viên Mỹ Adam Boehler (giữa) và cựu đặc phái viên Zalmay Khalilzad (trái). Ảnh: X/FDPM_AFG

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio xác nhận việc ông Boehler đã đến Kabul, đã có “những cuộc thảo luận được một thời gian” để “tìm hiểu những khả năng có thể”.

“Rõ ràng, quyết định về bất kỳ giao dịch hoặc trao đổi nào sẽ do Tổng thống [Donald Trump] quyết định. Nhưng chúng tôi chắc chắn muốn bất kỳ người Mỹ nào hoặc bất kỳ ai đang bị giam giữ bất hợp pháp được trả tự do. Và vì vậy, ông [Boehler] đã đến đó để tìm hiểu xem điều đó sẽ như thế nào” - ông Rubio nói.

Kể từ đầu năm 2025, chính quyền Taliban đã thả ít nhất 3 công dân Mỹ: 2 người vào ngày 20-1, ngay trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng nhậm chức Tổng thống Mỹ, và 1 người vào ngày 20-3, sau khi ông Boehler tới Kabul.

Tuy nhiên, một người khác cũng có quốc tịch Mỹ là ông Mahmood Habibi, 37 tuổi – Tổng Giám đốc Cơ quan Hàng không Afghanistan dưới thời chính quyền dân sự (đã sụp đổ năm 2021) – được cho là vẫn còn bị chính quyền Taliban giam giữ.

Chính quyền Taliban phủ nhận việc bắt giữ ông Habibi và nói rằng không nắm được thông tin về tung tích của người này.

Về phía mình, chính quyền Taliban được cho là yêu cầu Mỹ thả ông Muhammad Rahim – người đang bị giam giữ từ năm 2008 và là công dân Afghanistan cuối cùng bị giam tại nhà tù Guantanamo khét tiếng.