Loạt dự án được Khánh Hòa giao, cho thuê đất không đấu giá 31/12/2025 10:14

(PLO)- Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm ở nhiều dự án được tỉnh Khánh Hòa giao, cấp cho nhà đầu tư.

Ngày 31-12, một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn tham mưu để xử lý dứt điểm các sai sót, hạn chế theo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh này.

Trước đó, hôm 30-12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa. Đây là các dự án được giao, cấp cho nhà đầu tư từ năm 2011 đến 2015.

Dự án Panaroma Nha Trang cho thuê đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: HUỲNH HẢI

Cấp, giao dự án không qua đấu giá

Thanh tra Chính phủ phát hiện, chỉ ra hàng loạt sai sót của cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa trong việc cấp, giao dự án cho các nhà đầu tư.

Tại dự án Panaroma Nha Trang, trước đây là dự án trung tâm thương mại Hà Quang, ở số 2 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Nha Trang, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang, Thanh tra Chính phủ phát hiện cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND TP Nha Trang cũ không thực hiện việc lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, gửi Sở Tài chính thẩm định để báo cáo tỉnh trước khi giao nhà đầu tư thực hiện dự án, là không đúng quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang thuê đất để thực hiện dự án không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là vị phạm quy định Luật Đất đai năm 2013.

Tại thời điểm cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang thuê đất, dự án Panaroma Nha Trang không có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của TP Nha Trang là sai Luật Đất đai năm 2013.

Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất, trên cơ sở kết quả thẩm định giá đất của Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất theo phương pháp so sánh trực tiếp, nhưng tài sản thẩm định giá, tài sản so sánh không tương tự về mục đích sử dụng, vị trí, diện tích là không đúng quy định.

Đến nay, dự án vẫn chưa thực hiện xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư khi điều chỈnh quy hoạch chI tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, nâng tầng từ 39 lên 40 tầng. Nhà đầu tư ký hợp đồng bán 13 căn hộ thương mại, dịch vụ cho khách hàng là không phù hợp với mục tiêu của dự án.

Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công ty TNHH Thẩm định giá Sài Gòn Nhà đất, các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan và Công ty CP Đầu tư xây dựng Vịnh Nha Trang.

Đối với dự khu đô thị ven Sông Tắc, trước đây là dự án khu biệt thự nhà vườn Hòn Một, ở thôn Thủy Tú, phường Nam Nha Trang, do Công ty TNHH Sản xuất và xây dựng Khánh Hòa làm chủ đầu tư, Thanh tra Chính phủ xác định quá trình cấp, giao dự án cho nhà đầu tư có nhiều sai phạm.

UBND tỉnh Khánh Hòa lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất là không đúng Luật Đất đai năm 2003, không đúng với các quy định khác.

Cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần 2 ngày 12-2-2015, điều chỉnh diện tích thực hiện dự án gần 329.000 m2 (quy mô trên 20 ha) nhưng không lấy ý kiến Bộ Xây dựng và không có văn bản chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh Khánh Hòa là không đúng.

Phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án, quyết định chủ trương đầu tư dự án nhưng chưa bố trí đủ quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (20%) và quỹ đất văn hóa thể thao để phục vụ dân cư là không đúng quy định.

Việc chọn thời điểm xác định giá đất là năm 2015, nhưng thời điểm xác định giá đất là tháng 11-2013 là sai quy định. Đến này, dự án vẫn chưa xác định tiền thuê đất đối với phần diện tích đất thương mại, dịch vụ tăng thêm 247 m2 để xác định nghĩa vụ tài chính đối với nhà đầu tư.

Ngoài ra, việc giao đất ở để xây dựng biệt thự và nhà liên kế có thời hạn sử dụng lâu dài là không đúng Luật Đất đai 2003 và Luật Đất đai năm 2013. Dự án chậm tiến độ kéo dài 6 năm, phần lớn diện tích còn lại của dự án đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Thanh tra Chính phủ xác định, trách nhiệm những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, Công ty CP Thẩm định giá và Đầu tư tài chính Bưu điện (PTFV), các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan, nhà đầu tư.

Nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng sai phạm

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra hàng loạt sai phạm khi giao, cấp đất cho nhà đầu tư tại các dự án du lịch, nghỉ dưỡng ở Khánh Hòa.

Đối với dự án khu thương mại, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Oải Hương, trước đây là dự án khu thương mại dịch vụ và du lịch sinh thái Lạc Hồng, tại khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Lâm, do Công ty CP Đầu Lạc Hồng làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Khánh Hòa lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất là không đúng Luật Đất đai năm 2003.

Nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh chậm tiến độ kéo dài. Ảnh: XUÂN HOÁT

Công tác chuẩn bị đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/500) có tồn tại, hạn chế dẫn đến phải điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến sáu lần và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, tiến độ thực hiện dự án ba lần.

Tại thời điểm giao đất 2015, việc cho thuê đất dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của UBND huyện Cam Lâm là không đúng Luật Đất đai năm 2013.

Từ năm 2021, dự án chưa thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định, dự án chậm tiến độ kéo dài.

Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan, nhà đầu tư.

Tương tự, tại dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Mỹ Mỹ Resort do Công ty TNHH Carava Resort làm chủ đầu tư, nhận chuyển nhượng dự án từ Công ty TNHH Mỹ Mỹ Resort, ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa cũng lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án không thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án không có trong kế hoạch sử dụng đất của huyện Cam Lâm.

Ngoài ra, việc tỉnh Khánh Hòa cho điều chỉnh từ giao đất ở nông thôn không hình thành đơn vị ở có thu tiền sử dụng đất sang đất thương mại, dịch vụ trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhưng chưa xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư là sai.

Tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, phê duyệt mật độ xây dựng gộp dự án (24,5%) vượt so với quy hoạch phân khu (15%); điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 nhưng chưa xác định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư là không đúng.

Dự án chậm tiến độ nhiều năm nhưng các cơ quan chuyên môn của tỉnh Khánh Hòa chưa có biện pháp xử lý.