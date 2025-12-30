Thanh tra Chính phủ kết luận về dự án Sunbay Park Hotel & Resort 30/12/2025 19:01

(PLO)- Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều tồn tại ở dự án Sunbay Park Hotel & Resort do Công ty CP SunBay Ninh Thuận làm chủ đầu tư.

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết quả thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa.

Cấp 17 sổ đỏ sai quy định

Theo đó, tại dự án Sunbay Park Hotel & Resort ở phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa (trước đây thuộc khu C, khu đô thị du lịch biển Bình Sơn, phường Bình Mỹ, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), do Công ty CP SunBay Ninh Thuận làm chủ đầu tư.

Dự án này được UBND tỉnh Ninh Thuận ký quyết định chủ trương đầu tư ngày 17-7-2019 để xây dựng tổ hợp khách sạn - căn hộ du lịch, căn hộ du lịch kết hợp dịch vụ thương mại, diện tích hơn 36.600 m2.

Dự án Sunbay Park Hotel & Resort chậm tiến độ, chưa thể đưa vào hoạt động. Ảnh: H.H

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 4.780 tỉ đồng, gồm ba tháp cao tầng. Trong đó, tháp B (48 tầng), tháp C (40 tầng) và tầng hầm chung, hạ tầng cảnh quan hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 4-2024. Tháp A hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 10-2024. Thời hạn hoạt động 70 năm kể từ tháng 9-2010.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ kết luận Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận đã cấp cho Công ty CP SunBay Ninh Thuận 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó có ba giấy cho căn hộ phố thương mại tập trung (diện tích 6.005,5 m2) và 14 giấy cho 14 lô đất biệt thự (diện tích 9.460,94 m2). Việc cấp mục đích sử dụng đất ở đô thị, thời hạn lâu dài là không đúng Luật Đất đai năm 2013.

Việc này cũng không phù hợp quy hoạch chi tiết 1/500 phê duyệt tháng 4-2019 và chủ trương đầu tư tháng 7-2019 của UBND tỉnh Ninh Thuận, do toàn bộ là đất thương mại, dịch vụ.

Nợ tiền sử dụng đất 171 tỉ đồng

Thanh tra Chính phủ cho rằng đến thời điểm thanh tra (tháng 8-2025), nhà đầu tư chưa nộp bổ sung gần 171 tỉ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất gần 139 tỉ đồng, còn lại là tiền phạt chậm nộp. Đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt.

Trách nhiệm đối với những tồn tại, vi phạm nêu trên thuộc về UBND tỉnh Ninh Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, các tổ chức, cá nhân liên quan và nhà đầu tư.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân liên quan.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tập trung khắc phục triệt để vi phạm. Nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển cơ quan chức năng xử lý.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty CP SunBay Ninh Thuận để điều chỉnh mục đích, thời hạn sử dụng đất.

Tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan biện pháp xử lý dứt điểm thu tiền sử dụng đất của Công ty CP SunBay Ninh Thuận. Yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành dự án, trước mắt là tháp B và tháp C để bàn giao cho khách hàng, tránh khiếu kiện đông người.