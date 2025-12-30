Nhiều sai sót khi giao, cấp dự án đất vàng ven biển Nha Trang 30/12/2025 18:40

Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra về các dự án có khó khăn, vướng mắc tại tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, dự án tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư tại số 25-26 Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang, do Công ty CP Nha Trang Bay làm chủ đầu tư có nhiều sai phạm.

Giao đất quốc phòng cho tư nhân không qua đấu giá

Dự án có mục tiêu xây dựng tổ hợp khách sạn, dịch vụ, chung cư có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng trên diện tích 7.666 m2.

Dự án tổ hợp công trình hỗn hợp khách sạn, dịch vụ và chung cư ở phường Bắc Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo Thanh tra Chính phủ, dự án khởi công từ năm 2017, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc vận hành khối thương mại và khách sạn bị gián đoạn, dự kiến hoạt động lại vào cuối năm 2025. Riêng khối chung cư, chủ đầu tư đã bán hết 704 căn hộ nhưng khách hàng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng kết luận không có tài liệu cho thấy Bộ Quốc phòng lập phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất tại số 25-26 Phạm Văn Đồng để trình Thủ tướng quyết định theo quy định.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc- Bộ Quốc phòng đồng ý chủ trương chuyển giao khu đất này cho UBND tỉnh Khánh Hòa để giao cho Công ty CP Nha Trang Bay thực hiện dự án không thông qua đấu giá. Việc này vi phạm Luật Đất đai 2003 và các quy định của Thủ tướng về cơ chế sử dụng đất quốc phòng.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao đất cho doanh nghiệp không qua đấu giá cũng vi phạm Luật Đất đai 2003. Đồng thời, tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất thấp hơn giá đất công bố năm 2014 của địa phương.

Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa cho phép chủ đầu tư khấu trừ 72 tỉ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ vào tiền sử dụng đất (trong đó 55 tỉ đồng cho Bộ Quốc phòng và 17 tỉ đồng cho hai doanh nghiệp khác) là không đúng quy định tại Nghị định 45 của Chính phủ.

UBND tỉnh chưa xác định giá đất khi dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 vào năm 2017 để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư. Trách nhiệm các vi phạm này thuộc về Bộ Quốc phòng, các đơn vị trực thuộc, UBND tỉnh Khánh Hòa, các sở ngành liên quan, nhà đầu tư qua các thời kỳ.

Thu hồi 72 tỉ đồng khấu trừ sai quy định

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Dự án chung cư Scenia Bay của Công ty CP Nha Trang Bay bị cư dân ở đây khiếu nại nhiều năm qua. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thanh tra Chính phủ yêu cầu kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng số tiền 72 tỉ đồng do Công ty CP Nha Trang Bay chi trả. Trong đó, cần làm rõ việc bồi thường cho Công ty TNHH Du lịch Thành Thành và Công ty TNHH CYBEER để tránh nguy cơ thất thoát ngân sách.

Cơ quan thanh tra yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi 72 tỉ đồng về ngân sách do việc khấu trừ vào tiền sử dụng đất không đúng quy định. Tỉnh phải rà soát việc phê duyệt giá đất, đảm bảo thu đúng, thu đủ và khẩn trương xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung do điều chỉnh quy hoạch của dự án.