Chánh án TAND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri trước thềm bầu cử 02/03/2026 19:25

(PLO)- Trong buổi tiếp xúc cử tri, Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ hứa ngành tòa án Hà Nội sẽ xử lý nghiêm minh, có hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, đảm bảo thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, lãng phí.

Chiều 3-2, tại đơn vị bầu cử số 4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chánh án TAND TP Hà Nội tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nam Anh

Tại đơn vị bầu cử số 4, có 5 ứng cử viên gồm bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; ông Hồ Sỹ Hùng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Đông; ông Nguyễn Xuân Kỳ, Chánh án TAND TP Hà Nội; bà Nguyễn Thị Bích Phượng, chuyên viên Đảng ủy phường Từ Liêm; ông Đỗ Hưng Thịnh, thẩm tra viên TAND TP Hà Nội.

Sau khi nghe ban tổ chức công bố tiểu sử tóm tắt và quá trình hoạt động của 5 ứng cứ viên, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình.

Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ gắn bó với ngành Kiểm sát, ngành Tòa án và TP Hà Nội và đảm nhiệm qua các chức danh, chức vụ tại Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao và hiện nay, là Chánh án TAND TP Hà Nội.

Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ hứa trước cử tri sẽ thường xuyên liên hệ, gắn bó mật thiết, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, ghi nhận và truyền tải đến với Quốc hội, cơ quan nhà nước có thẩm quyền các nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.

Ông Nguyễn Xuân Kỳ sẽ chủ động tham gia các hoạt động giám sát, chất vấn của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội; theo dõi, đôn đốc, yêu cầu giải quyết kịp thời, đúng và dứt điểm các yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

Với trách nhiệm là Chánh án TAND TP Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Kỳ sẽ cùng Đảng ủy TAND TP Hà Nội tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ thứ 14 của Đảng; 9 Nghị quyết chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18 và Luật Thủ đô sửa đổi, bổ sung sẽ được Quốc hội khóa 16 thông qua tạo hành lang pháp lý quan trọng cho sự phát triển đột phá của Hà Nội.

Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các đại biểu. Ảnh: Nam Anh

Từ thực tiễn công tác ngành kiểm sát, tòa án, Chánh án Nguyễn Xuân Kỳ hứa với cử tri sẽ tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, ổn định; hoạch định chủ trương, chính sách để giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Tham gia các diễn đàn, cơ chế giải quyết tranh chấp pháp lý trong nước và quốc tế.

Những vấn đề pháp luật sẽ được ông Kỳ ưu tiên bao gồm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; hoàn thiện thể chế; cải cách tư pháp; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những vấn đề dân sinh bức xúc như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập úng, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Nhằm hiện thực mục tiêu xây dựng Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại”, với trách nhiệm là Chánh án TAND TP Hà Nội tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo xây dựng TAND TP Hà Nội trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, TAND TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm minh, có hiệu quả các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, thể hiện được tính nhân văn theo chủ trương của Đảng, Nhà nước; đảm bảo thu hồi tối đa tài sản bị thất thoát, lãng phí.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách tư pháp, chuyển đổi số trong Tòa án; đẩy nhanh tiến độ và không ngừng nâng cao chất lượng xét xử các loại án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiến tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Xuân Kỳ sẽ dành thời gian khảo sát thực tế từng địa bàn, làm việc với cấp ủy, chính quyền cơ sở, tiếp xúc với nhân dân để nắm chắc những vấn đề cốt lõi. Từ đó, có tiếng nói phản ánh trung thực tại Quốc hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật và thúc đẩy các giải pháp phù hợp với đặc thù của khu vực, góp phần xây dựng 9 phường và Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững và đáng sống.

Tại hội nghị, nhiều cử tri phát biểu các ý kiến đánh giá cao chương trình hành động của Chánh án TAND TP Hà Nội; đồng thời cử tri cũng nhấn mạnh kỳ vọng sau khi trúng cử, các đại biểu sẽ có những giải pháp hay để duy trì mối liên hệ gắn bó với cử tri, và có cơ chế để tiếp thu phản hồi và theo dõi việc giải quyết kiến nghị của cử tri một cách hiệu quả.