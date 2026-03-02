Chủ tịch Petrovietnam: Chuyển đổi năng lượng để mở rộng không gian phát triển

Sáng 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Theo phân bổ, phường Vũng Tàu thuộc đơn vị bầu cử số 4 của Quốc hội khóa XVI và đơn vị bầu cử số 10 của HĐND Thành phố khóa XI.
Những người ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 4 gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.
Những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI gồm: ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM; ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM; bà Hoàng Thị Lê Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dicera Holding.
Tại hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Sau đó, từng ứng cử viên báo cáo chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với lĩnh vực công tác và kinh nghiệm hoạt động.
Các ứng viên cam kết nếu được tín nhiệm sẽ thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đại biểu. Đồng thời, các ứng viên hứa nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và bám sát thực tiễn cơ sở.
Các ứng viên cũng khẳng định dành thời gian lắng nghe, ghi nhận ý kiến và chuyển tải kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Bên cạnh đó, người trúng cử sẽ thực hiện tốt chức năng giám sát, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc theo đúng quy định.
Tại hội nghị, cử tri phường Vũng Tàu dành sự quan tâm đặc biệt đến ngành dầu khí, về giải pháp của Petrovietnam trước xu hướng chuyển sang năng lượng tái tạo để người lao động yên tâm công tác...
Petrovietnam hướng đến chuyển đổi xanh, đón đầu xu thế phát triển
Trao đổi với cử tri, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam thông tin tập đoàn đã có chiến lược chuyển đổi năng lượng. Việc này không có nghĩa là “khai tử” ngành dầu khí mà là mở rộng không gian phát triển.
Tại hội nghị, cử tri phường Vũng Tàu dành sự quan tâm đặc biệt đến ngành dầu khí. Cử tri Phạm Tuấn Dương đặt câu hỏi về giải pháp của Petrovietnam trước xu hướng chuyển sang năng lượng tái tạo để người lao động yên tâm công tác.
Trao đổi với cử tri, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam thông tin tập đoàn đã có chiến lược chuyển đổi năng lượng. Việc này không có nghĩa là “khai tử” ngành dầu khí mà là mở rộng không gian phát triển.
Hiện nay, Petrovietnam đẩy mạnh khai thác dầu khí với 13 giàn khoan đang hoạt động trên biển. Đồng thời, tập đoàn chuyển đổi hình thành trung tâm năng lượng quốc gia, điện khí LNG và phát triển năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi.
Theo ông Sơn, tiềm năng điện gió ngoài khơi của TP.HCM rất lớn, chiếm khoảng 600-1000MW. Nếu đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sẽ tạo ra nhiều việc làm, đóng góp ngân sách lớn cho thành phố và đất nước. Hiện khoảng 70% cán bộ, kỹ sư ngành dầu khí có thể chuyển đổi sang các ngành năng lượng mới.
Sắp tới, Quốc hội sẽ sửa đổi Luật Dầu khí để tận dụng cơ hội đưa nguồn năng lượng tái tạo, điện gió ngoài khơi vào hiện thực.
“Tôi cam đoan không người thợ dầu khí nào bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi này. Phát triển xanh chính là định hướng tương lai cho ngành dầu khí” – ông Lê Ngọc Sơn khẳng định.