Chủ tịch Petrovietnam: Chuyển đổi năng lượng để mở rộng không gian phát triển 02/03/2026 15:24

(PLO)- Trả lời cử tri phường Vũng Tàu, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam khẳng định tập đoàn đã có chiến lược chuyển đổi năng lượng để mở rộng không gian phát triển.

Sáng 2-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vũng Tàu (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Vũng Tàu. Ảnh: CN

Theo phân bổ, phường Vũng Tàu thuộc đơn vị bầu cử số 4 của Quốc hội khóa XVI và đơn vị bầu cử số 10 của HĐND Thành phố khóa XI.

Những người ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 4 gồm: ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.

Những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI gồm: ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu; bà Hà Thị Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM; ông Trần Mạnh Đức, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM; bà Hoàng Thị Lê Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Thắng; ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dicera Holding.

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Sau đó, từng ứng cử viên báo cáo chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với lĩnh vực công tác và kinh nghiệm hoạt động.

Các ứng viên cam kết nếu được tín nhiệm sẽ thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đại biểu. Đồng thời, các ứng viên hứa nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và bám sát thực tiễn cơ sở.

Các ứng viên cũng khẳng định dành thời gian lắng nghe, ghi nhận ý kiến và chuyển tải kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, người trúng cử sẽ thực hiện tốt chức năng giám sát, đôn đốc giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri quan tâm, bức xúc theo đúng quy định.

Ông Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước trình bày chương trình hành động tại tiếp xúc cử tri phường Vũng Tàu. Ảnh: CN

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM trình bày chương trình hành động.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM trình bày chương trình hành động với những nội dung về phát triển ngành văn hóa. Ảnh: CN

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dicera Holding, ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 trình bày chương trình hành động, chia sẻ sâu về phát triển kinh tế, tham gia chăm lo an sinh xã hội. Ảnh: TK

Tại hội nghị, cử tri phường Vũng Tàu dành sự quan tâm đặc biệt đến ngành dầu khí, về giải pháp của Petrovietnam trước xu hướng chuyển sang năng lượng tái tạo để người lao động yên tâm công tác...