Ứng cử viên ĐBQH và HĐND TP.HCM: Lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo 02/03/2026 10:50

(PLO)- Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nhấn mạnh đổi mới tư duy lập pháp, nâng cao hiệu quả giám sát, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Sáng 2-3, tại hội trường UBND phường Thuận An, TP.HCM diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 2-3, tại hội trường UBND phường Thuận An, TP.HCM diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử, phường Thuận An thuộc đơn vị bầu cử số 1 của Quốc hội khóa XVI và HĐND TP.HCM khóa XI.

Đông đảo cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Đổi mới lập pháp, nâng cao trách nhiệm công vụ

Tại hội nghị, cử tri được nghe tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Phát biểu trước cử tri, các ứng cử viên đều xây dựng chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với lĩnh vực công tác, nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong bối cảnh thành phố và cả nước đang đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ, ĐBQH đang hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội bày tỏ vinh dự khi được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ông cho rằng “điểm nghẽn của điểm nghẽn” hiện nay là thể chế, nhất là trong bối cảnh cả nước đang thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ, Đại biểu Quốc hội đang hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ông, nhiệm kỳ tới cần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng lập pháp và hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội. Nếu được cử tri tín nhiệm, ông cam kết phát huy kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời làm tốt vai trò cầu nối, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Cũng tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, chia sẻ trong suốt quá trình công tác và các nhiệm kỳ đại biểu HĐND trước đây, ở bất kỳ cương vị nào ông cũng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ tiếp tục đôn đốc, phân công, phân nhiệm hợp lý, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; đồng thời nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với thực tiễn phát triển của TP.HCM.

Theo Chủ tịch HĐND TP.HCM, thành phố đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Ông cũng cam kết tăng cường theo dõi, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực tham gia hoạt động lập pháp, giám sát tối cao của Quốc hội; phối hợp chặt chẽ để thể chế hóa hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, nhất là theo Nghị quyết 98 và Nghị quyết 260 của Quốc hội.

Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

Với vai trò hiện nay, ông Võ Văn Minh nhấn mạnh sẽ tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kéo dài; tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm như hoàn thiện pháp luật, bảo vệ môi trường, cải cách hành chính, phát triển hạ tầng chiến lược và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, qua đó tạo động lực mới cho tăng trưởng bền vững của TP.HCM.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Bày tỏ xúc động trước tình cảm của cử tri tại quê hương mình, ông mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ để có cơ hội cống hiến, phục vụ nhân dân tốt hơn, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng gần dân, vì dân.

Cử tri Trần Văn Viễn, khu phố Phú Hưng, phường Thuận An bày tỏ nhiều cảm xúc tại hội nghị. Ông cho rằng qua phần trình bày chương trình hành động, các ứng cử viên đã thể hiện rõ tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và sự chuẩn bị nghiêm túc trước cử tri.

“Tôi mong rằng dù các đại biểu có trúng cử hay không trúng cử thì vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đóng góp cho địa phương bằng chính vị trí công tác của mình. Việc được giới thiệu ứng cử đã là sự ghi nhận của tổ chức và cũng là niềm tin của người dân”- ông Viễn chia sẻ.

Cử tri Trần Văn Viễn, khu phố Phú Hưng, phường Thuận An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo cử tri này, trong bối cảnh thành phố đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức, điều người dân kỳ vọng không chỉ là những lời hứa tại hội nghị mà là hành động cụ thể, quyết liệt sau bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, bà Huỳnh Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An, cho biết chương trình tiếp xúc cử tri để các ứng cử viên trình bày tiểu sử, chương trình hành động đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo kế hoạch đề ra.

Theo bà Thủy, hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm; các ý kiến phát biểu của cử tri thể hiện tinh thần xây dựng, tâm huyết và sự quan tâm sâu sắc đối với hoạt động của Quốc hội và HĐND TP.HCM trong nhiệm kỳ tới.

Bà đề nghị các ứng cử viên nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu cần giữ vững bản lĩnh, phát huy tinh thần trách nhiệm, thường xuyên gắn bó, lắng nghe và kịp thời phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng và phát triển đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Ứng cử ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1 gồm: Ông Nguyễn Thế Duy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn đầu tư và phát triển công nghiệp Becamex; Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV WTC Becamex; Thiếu tướng Vũ Huy Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ, ĐBQH đang hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc Hội; ông Võ Văn Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Trương Thanh Nga, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố, Ủy viên BTV Đảng ủy cơ quan Ban tuyên giáo và dân vận Thành uỷ TP.HCM; ông Dương Long Thành, Ủy viên Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch TW Hội doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thắng Lợi Group, Ủy viên Ban Kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.