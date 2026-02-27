TP.HCM rà soát nhân khẩu, thực tế cư trú tại nhà trọ, chung cư... để không bỏ sót cử tri 27/02/2026 16:01

(PLO)- Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM Võ Văn Minh yêu cầu thường xuyên rà soát nhân khẩu, trạng thái thực tế cư trú của người dân trên địa bàn đảm bảo không bỏ sót cử tri, nhất là tại các khu vực có biến động dân cư lớn như khu nhà trọ, chung cư, khu công nghiệp, khu chế xuất…

Ngày 27-2, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 (Ủy ban Bầu cử TP.HCM) tổ chức phiên họp lần thứ VII.

Tại phiên họp, các tiểu ban giúp việc của Ủy ban Bầu cử TP.HCM báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử và kết quả công tác bầu cử sớm ở bốn khu vực đặc thù, công tác y tế, công tác tuyên truyền bầu cử, công tác kiểm tra giám sát.

Theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM, đến 9 giờ 30 phút ngày 27-2, số lượng cử tri đi bầu sớm là 1.280 cử tri.

Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 1 - phường Phước Thắng, gồm Hải đoàn 129, Hải đoàn 128 (thuộc Quân chủng Hải quân) bỏ phiếu trên bờ là 288 cử tri.

Khu vực bỏ phiếu số 2 - phường Phước Thắng, gồm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực bỏ phiếu trên bờ là 178 cử tri.

Khu vực bỏ phiếu số 3 - xã Long Sơn, gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bỏ phiếu trên bờ là 84 cử tri.

Khu vực bỏ phiếu số 4 - phường Tam Thắng, gồm Liên doanh Việt Nga (Vietsopetro) bỏ phiếu là 730 cử tri.

Các đơn vị cũng báo cáo tình hình, kết quả rà soát danh sách cử tri và hướng dẫn khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) phục vụ công tác bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ báo cáo một số nội dung tại cuộc họp. Ảnh: VĂN MINH

Kết luận phiên họp, ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP.HCM, đề nghị các tiểu ban giúp việc, các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp hoàn thành sớm nội dung liên quan đến tiểu sử, chương trình hành động các ứng cử viên để cử tri theo dõi, nghiên cứu.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nội dung và hình thức phải phong phú, đa dạng trên nhiều nền tảng, nhất là trên các nền tảng mạng xã hội…

Công an TP.HCM phối hợp với Ủy ban bầu cử các địa phương rà soát, thống kê danh sách cử tri, đảm bảo chính xác; đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử. Trong đó phải thường xuyên rà soát nhân khẩu, trạng thái thực tế cư trú của người dân trên địa bàn đảm bảo không bỏ sót cử tri.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Ủy ban bầu cử TP.HCM

Theo ông Võ Văn Minh, làm tốt việc này sẽ giúp phục vụ việc lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri, nhất là tại các khu vực có biến động dân cư lớn như khu nhà trọ, chung cư, khu công nghiệp, khu chế xuất… đảm bảo việc phát thẻ cử tri đúng thời gian quy định.

Các cơ quan, đơn vị cần phối hợp xem xét, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức bầu cử.

Đồng thời thường xuyên rà soát, theo dõi, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử để kịp thời xử lý khi có vấn đề phát sinh.