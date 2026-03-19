Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự 19/03/2026 13:37

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, bảo đảm đúng quy định.

Sáng 19-3, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay phiên họp đã hoàn thành chương trình đề ra.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là công tác lập pháp và việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

Tại Kỳ họp thứ Nhất, Chính phủ dự kiến trình 9 dự án luật và 1 nghị quyết, tuy nhiên, đến nay còn một dự án luật Chính phủ chưa gửi hồ sơ là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Nhấn mạnh trong thời gian rất ngắn còn lại, khối lượng công việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ Nhất còn nhiều, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung cao độ, chuẩn bị thật kỹ từng nội dung, từng khâu, đảm bảo mọi công tác được chuẩn bị đầy đủ, đồng bộ và đúng tiến độ.

“Trước hết, cần chuẩn bị chu đáo nội dung về công tác nhân sự. Các cơ quan liên quan cần phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý cần hoàn thiện, tiếp thu ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và gửi sớm hồ sơ chính thức của các dự án luật, nghị quyết đến đại biểu Quốc hội trúng cử.

“Khác với thông lệ các nhiệm kỳ trước, ngay tại kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Quốc hội sẽ đồng thời xem xét, cho ý kiến và thông qua một số dự án luật, nghị quyết, vì vậy, công tác chuẩn bị phải cao hơn, kỹ lưỡng hơn”- ông nói thêm.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Văn phòng Quốc hội khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, nhất là trang thiết bị làm việc và phối hợp, đôn đốc các cơ quan hữu quan hoàn thiện, gửi tài liệu đầy đủ, kịp thời để phục vụ các đại biểu Quốc hội khóa XVI.

“Các đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia hoạt động nghị trường, cần đặc biệt quan tâm việc cung cấp thông tin, tài liệu hướng dẫn, giúp các đại biểu sớm nắm bắt chương trình, nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội, tham gia hiệu quả ngay từ kỳ họp đầu tiên”- Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Thông tin thêm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV sẽ còn một phiên họp cuối cùng để cho ý kiến đối với các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội. Trong đó có một số nội dung rất quan trọng: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm.

“Đề nghị các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu ngay sau khi có ý kiến của Trung ương, bảo đảm chất lượng để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến và trình Quốc hội”- ông nói.

Ngoài ra, ngay sau khi Quốc hội khóa XVI biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI sẽ họp phiên đầu tiên để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến tổ chức bộ máy của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.