Danh sách 73 đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 19/03/2026 18:33

(PLO)- 73 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu từ 127 ứng cử viên.

Ngày 19-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết công bố danh sách người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách gồm 73 người. Trong đó, có 21 đại biểu là nữ, 3 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 4 đại biểu là người ngoài Đảng, 2 đại biểu dưới 40 tuổi và có 41 đại biểu tái cử.

Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau bỏ lá phiếu đầu tiên tại Tổ bầu cử số 5, phường Bạc Liêu. Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau.

Dưới đây là danh sách 73 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 theo 18 đơn vị bầu cử:

Đơn vị bầu cử số 1:

Hồ Văn Chung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Xuyên.

Thạch Hà (Hòa Thượng Thạch Hà), Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì chùa Monivongsa Bopharam.

Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phan Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 2:

Lê Tuấn Hải, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Trương Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành.

Trần Văn Trung, Chủ tịch HĐND phường Hòa Thành.

Vũ Hồng Như Yến, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 3:

Nguyễn Minh Đương, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Huỳnh Út Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Sở Công thương.

Trần Thị Kiều Yến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thới Bình.

Đơn vị bầu cử số 4:

Đỗ Hòa Hợp, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Phích.

Võ Thị Nhã Phương, Phó Giám đốc Chi nhánh, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Khí Tây Nam Bộ.

Lê Thanh Triều, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 5:

Trần Văn Hòa, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Bùi Thị Phương Loan, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh.

Nguyễn Minh Nhứt, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Lê Đình Sơn, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc.

Đơn vị bầu cử số 6:

Huỳnh Xuân Diện, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã nuôi tôm năng suất cao Tân Hưng.

Trần Thị Hồng Nhung, Chuyên viên Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Nguyễn Đức Tiến, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nguyễn Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cái Nước.

Đơn vị bầu cử số 7:

Phạm Lý Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Việt Khái.

Phạm Thị Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Lê Thị Nhung, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Đơn vị bầu cử số 8:

Nguyễn Phương Đông, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đất Mới.

Trần Thị Cẩm Hằng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ngô Minh Hiển, Tổng Giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu thủy sản Năm Căn.

Nguyễn Việt Triều, Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 9:

Lý Văn Cường, Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Nguyễn Trúc Ly, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phan Ngọc Hiển.

Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 10:

Huỳnh Văn Hiền, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Đầm Dơi.

Phan Ánh Nhanh, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

Đơn vị bầu cử số 11:

Nguyễn Huy Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Gành Hào.

Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Công tác phụ nữ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 12:

Bùi Tấn Bảy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Nguyễn Thị Thúy Duy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; Chi ủy viên Chi bộ Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hà Tấn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Dân.

Đơn vị bầu cử số 13:

Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Lê Minh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Giá Rai.

Phạm Thị Minh Phương (Chánh phối sư Phạm Thị Minh Phương), Phó Ban Thường trực Hội thánh Cao đài Minh Chơn Đạo, Đầu Phòng Nữ Phái.

Nguyễn Văn Truyền, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu.

Đơn vị bầu cử số 14:

Tô Văn Ghel, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Trương Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hậu.

Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 15:

Hoàng Đình Liêm, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Phạm Thành Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Long.

Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính.

Trịnh Minh Thuận, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 16:

Nguyễn Phục Đào, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Trương Ngọc Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Thới.

Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Trương Vũ Trường, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

Đơn vị bầu cử số 17:

Châu Quốc Huy, Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tô Việt Thu, Bí thư Đảng ủy phường Bạc Liêu.

Đơn vị bầu cử số 18: