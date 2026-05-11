Khởi tranh giải Festival Bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026 11/05/2026 19:23

(PLO)- Festival Bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026 chính thức khởi tranh, quy tụ 12 đội bóng, gồm 5 đội bóng trong nước và 7 đội bóng nước ngoài.

Chiều 11-5, tại sân vận động Pleiku Arena, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức khai mạc Festival Bóng đá U14 quốc tế Gia Lai 2026 với sự tham gia của 12 đội bóng trẻ đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng bầu Đức và HLV Kim Sang-sik dự lễ khai mạc.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 15-5 tại sân vận động Pleiku Arena và Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng.

Giải quy tụ 12 đội bóng, gồm bảy đội quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào, Malaysia, Thái Lan và năm đội bóng trong nước gồm, LPBank Hoàng Anh Gia Lai, PVF, Hà Nội T&T, Sông Lam Nghệ An và Trường Tươi Đồng Nai.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh Festival là sự kiện thể thao quốc tế tiêu biểu nằm trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Thông qua giải đấu, tỉnh Gia Lai mong muốn quảng bá hình ảnh vùng đất thân thiện, giàu bản sắc văn hóa. Đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, thể thao và tăng cường giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Trong ngày, đã có nhiều trận cầu hấp dẫn thu hút đông đảo khán giả đến sân cổ vũ.