Khai mạc giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 08/05/2026 16:25

(PLO)- Giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 diễn ra từ ngày 8-5 đến ngày 10-5; trong đó, ngày thi đấu chính thức bắt đầu từ 3 giờ sáng 10-5 với hàng ngàn runner tham gia.

Trưa 8-5, tại công viên Sông Hậu (TP Cần Thơ), Báo VnExpress phối hợp với Công ty CP dịch vụ trực tuyến PFT tổ chức lễ khai mạc giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. Đây là lần thứ hai sự kiện được tổ chức tại TP Cần Thơ.

Giải chạy năm nay diễn ra từ ngày 8-5 đến ngày 10-5. Trong hai ngày đầu, khu vực Expo và phát race-kit sẽ mở cửa phục vụ vận động viên với nhiều hoạt động trải nghiệm, tham quan gian hàng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc giải chạy VnExpress Marathon Cần Thơ 2026. Ảnh: MT

Sáng 9-5, tại công viên Sông Hậu diễn ra hoạt động chạy dành cho trẻ em từ 6-10 tuổi (Kun Marathon) với cự ly khoảng 700 m. Đây là sân chơi vận động an toàn, giúp trẻ rèn luyện thể chất, tăng sự tự tin và gắn kết gia đình.

Ngày thi đấu chính thức bắt đầu từ 3 giờ sáng 10-5 với hàng ngàn runner tham gia. Các vận động viên tranh tài ở bốn cự ly thi đấu gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km.

Cung đường chạy xuất phát và về đích tại khu vực công viên Sông Hậu, đi qua những tuyến đường ven sông và các biểu tượng của TP Cần Thơ. Giải chạy không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình khám phá nhịp sống đặc trưng của miền Tây.

Theo Ban tổ chức giải chạy VnExpress, hệ thống đường chạy năm nay được đo đạc, kiểm định kỹ lưỡng theo tiêu chuẩn chuyên môn. Để đảm bảo an toàn, đơn vị tổ chức bố trí 23 trạm nước và 14 trạm y tế dọc đường chạy.

Hệ thống nước, điện giải, hoa quả và điều kiện ánh sáng cũng được đảm bảo nhằm nâng cao hiệu suất thi đấu cho vận động viên. Cạnh đó, lực lượng hỗ trợ gồm hơn 300 nhân sự, 1.000 tình nguyện viên cùng các y, bác sĩ, công an...