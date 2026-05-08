Mbappe làm loạn, Real tan nát trước trận Siêu kinh điển 08/05/2026 12:49

(PLO)- Real Madrid đang rơi vào giai đoạn căng thẳng bậc nhất mùa giải, đúng thời điểm họ chuẩn bị bước vào trận El Clasico có thể định đoạt toàn bộ cuộc đua La Liga.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ trắng tay danh hiệu lớn mùa thứ hai liên tiếp, trong khi những rạn nứt trong nội bộ real ngày càng bị đẩy ra ánh sáng.

Tâm điểm của biến động lần này là vụ việc liên quan đến Federico Valverde và Aurelien Tchouameni. Theo một số nguồn tin tại Tây Ban Nha, hai tiền vệ này đã tranh cãi dữ dội trong buổi tập hồi giữa tuần ở Valdebebas. Sang ngày hôm sau, căng thẳng tiếp tục leo thang, khiến bầu không khí trong đội trở nên nặng nề hơn.

Ban đầu, có thông tin cho rằng cuộc va chạm giữa hai cầu thủ đã dẫn đến xô xát và khiến Valverde phải nhập viện. Tuy nhiên, tiền vệ người Uruguay sau đó lên tiếng đính chính trên mạng xã hội. Anh khẳng định không có ẩu đả thể chất, mà trong lúc tranh luận, anh vô tình va vào bàn và bị rách nhẹ ở trán nên phải đến bệnh viện kiểm tra.

Thủ quân Valverde va chạm với đồng đội bị chấn thương nghỉ dài. Ảnh: EPA.

Dù vậy, Real Madrid sau đó xác nhận Valverde gặp chấn thương vùng đầu và cần nghỉ khoảng 10 đến 14 ngày. Điều này khiến anh gần như chắc chắn vắng mặt ở trận El Clasico tại Camp Nou. Đây là tổn thất lớn với Real Madrid, bởi họ buộc phải thắng Barcelona nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng mong manh trong cuộc đua vô địch.

Áp lực càng nặng nề hơn khi Barcelona chỉ cần một kết quả hòa là có thể chính thức lên ngôi La Liga ngay trong trận đại chiến với kình địch. Nếu kịch bản đó xảy ra, đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, chức vô địch được định đoạt trực tiếp thông qua một trận Siêu kinh điển.

Không khí tại Real Madrid càng thêm hỗn loạn khi Kylian Mbappe tiếp tục trở thành mục tiêu chỉ trích. Vài giờ sau vụ căng thẳng giữa Valverde và Tchouameni, tiền đạo người Pháp bị bắt gặp rời sân tập Valdebebas trong trạng thái cười đùa. Hình ảnh này khiến nhiều cổ động viên tức giận, nhất là khi anh từng bị phản ứng vì đi nghỉ tại Ý trong lúc đội bóng thi đấu với Espanyol, dù đang hồi phục chấn thương gân kheo.

Mbappe gây rối ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ảnh: EPA.

Một số nguồn tin còn cho rằng Mbappe có va chạm với thành viên ban huấn luyện. Làn sóng phản đối nhắm vào cựu sao PSG vì thế càng mạnh hơn, thậm chí xuất hiện bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu anh rời Real Madrid.

Theo MARCA, phòng thay đồ Real Madrid hiện bị chia rẽ nghiêm trọng, đến mức một số cầu thủ gần như không còn nói chuyện với nhau. Nguồn tin này cũng cho biết có sáu cầu thủ đã cắt liên lạc với HLV Alvaro Arbeloa, dù danh tính cụ thể không được tiết lộ.

Những cái tên như Raul Asencio, Alvaro Carreras, Dani Carvajal và Dani Ceballos được nhắc đến trong các mâu thuẫn với Arbeloa suốt mùa giải. Rõ ràng Real Madrid bước vào El Clasico bên cạnh áp lực điểm số, còn là một phòng thay đồ tan nát, đang chực chờ bùng nổ.