Real Madrid tuyên bố mở cuộc điều tra kỷ luật 2 ngôi sao 08/05/2026 11:43

Real Madrid đã đưa ra một tuyên bố sau vụ việc trên sân tập khiến Federico Valverde phải "nhập viện", đồng thời có hành động kỷ luật đối với hai ngôi sao. Real Madrid đã thông báo rằng họ đã mở cuộc điều tra kỷ luật đối với Aurelien Tchouameni và Federico Valverde sau một sự cố trên sân tập. Sự cố thứ hai xảy ra sau một cuộc tranh cãi được cho là giữa ngôi sao.

Dường như căng thẳng vẫn còn tiếp diễn ở CLB hoàng gia Tây Ban Nha trong buổi tập hôm thứ Năm 7-5 (giờ Tây Ban Nha). Tờ The Athletic (Anh) đưa tin vụ việc mới nhất bắt đầu bằng pha phạm lỗi thô bạo của Valverde đối với Tchouameni trong buổi tập.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm trong phòng thay đồ. Các đồng đội của Valverde ở Real Madrid được cho là đã phải can thiệp, và anh đã được đưa đến bệnh viện sau khi ngã và đập đầu vào bàn.

Tchouameni dính vào sự cố trên sân tập. ẢNH: REAL

Trong một tuyên bố, Real Madrid cho biết trong thông báo hôm thứ năm: "CLB bóng đá Real Madrid thông báo rằng, sau những sự việc xảy ra sáng nay trong buổi tập của đội một, chúng tôi đã quyết định mở thủ tục kỷ luật đối với hai cầu thủ Federico Valverde và Aurélien Tchouameni. CLB sẽ thông báo kết quả giải quyết cả hai vụ việc trong thời gian thích hợp, sau khi các thủ tục nội bộ tương ứng được hoàn tất".

Sau khi được kiểm tra tại bệnh viện, Valverde đã trở về nhà. Real xác nhận rằng do chấn động não, Valverde sẽ vắng mặt trong trận đấu với Barcelona.

Trong một tuyên bố, CLB hoàng gia Tây Ban Nha cho biết: "Sau các xét nghiệm được thực hiện bởi bộ phận y tế của Real Madrid đối với cầu thủ Fede Valverde, anh ấy được chẩn đoán bị chấn động não. Valverde hiện đang ở nhà trong tình trạng sức khỏe tốt và cần nghỉ ngơi từ 10 đến 14 ngày theo chỉ định của các bác sĩ đối với chẩn đoán này".

Tình hình đã dẫn đến các cuộc đàm phán khẩn cấp được tổ chức trong nội bộ đội Real giữa lúc căng thẳng leo thang. Giám đốc điều hành Jose Angel Sanchez cũng được cho là đã tham dự. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày trước khi Real Madrid đối đầu với Barcelona trong trận El Clasico vào Chủ nhật.

Valverde bị chấn động não phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. ẢNH: REAL

Nếu thua trận đó, Real sẽ trao chức vô địch La Liga cho đối thủ của mình. Đây không phải là tình huống đầu tiên mà CLB phải đối mặt trong mùa giải này. Hậu vệ Antonio Rudiger đã buộc phải xin lỗi sau khi vướng vào một cuộc tranh cãi gay gắt với một đồng đội.

Kylian Mbappe cũng được cho là đã xảy ra tranh cãi với một thành viên trong ban huấn luyện của Real Madrid trước trận hòa 1-1 với Real Betis hồi tháng trước. Không có bằng chứng nào cho thấy cả hai cầu thủ đều bị xử phạt vì những sự việc này.