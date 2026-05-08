Vé xem 1 trận World Cup 2026 giá 2 triệu USD là không hề đắt 08/05/2026 07:09

Chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino khẳng định giá vé World Cup 2026 không hề quá đắt đỏ và đã bảo vệ các chi phí phát sinh khi tổ chức các trận đấu tại Mỹ mùa hè này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên tiếng bảo vệ giá vé World Cup bất chấp việc một số vé được bán lại trên thị trường với giá 2 triệu USD (1,47 triệu bảng Anh). Đáng chú ý, đại lý bán vé được FIFA cấp phép đã rao bán chiếc vé giá 2 triệu USD này dựa trên nhu cầu của người hâm mộ. Bây giờ, ông Infantino thậm chí còn gợi ý sẽ đãi xúc xích và Coca-Cola cho bất kỳ ai bỏ ra số tiền đó.

Giá vé là một vấn đề gây tranh cãi gay gắt trước thềm World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada vào mùa hè này, và FIFA đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích. Các nhà lãnh đạo bóng đá thế giới buộc phải giảm giá một số vé do phản ứng tiêu cực xung quanh mức giá khổng lồ.

Một số lượng nhỏ vé "giá cả phải chăng hơn" đã được bán ra cho mỗi trận đấu sau phản ứng dữ dội ban đầu. Những vé này được dành cho "người hâm mộ trung thành", chiếm 10% tổng số vé được phân bổ cho mỗi liên đoàn bóng đá quốc gia.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino lên tiếng bảo vệ mức giá vé đắt đỏ tại World Cup 2026. ẢNH: AFP

Giá vé các trận đấu vòng bảng World Cup được dựa trên mức độ phổ biến và quan tâm của người xem. Ví dụ, người hâm mộ đội tuyển Anh dự kiến ​​sẽ phải trả nhiều tiền hơn so với những người hâm mộ đội tuyển Scotland. Vé xem trận đấu giữa Anh và Croatia vào tháng 6 có giá lần lượt là 198 bảng, 373 bảng hoặc 523 bảng, vé xem trận đấu Anh với Ghana là 164 bảng, 320 bảng và 447 bảng, còn vé xem trận đấu với Panama là 164 bảng, 346 bảng và 462 bảng.

Tuy nhiên, ông Infantino dường như không mấy quan tâm đến giá vé. Vé xem trận Mỹ và Paraguay có giá khởi điểm từ 1.120 USD (823 bảng Anh) và có thể lên tới 4.105 USD (3.019 bảng Anh) cho trận đấu ở Los Angeles. Năm 2022, vé xem trận chung kết World Cup đắt nhất có giá khoảng 1.600 đô la (1.176 bảng Anh), còn năm nay con số này lên tới 11.000 đô la (8.091 bảng Anh).

“Nếu một số người rao bán lại vé trận chung kết World Cup với giá 2 triệu USD, thứ nhất, điều đó không có nghĩa là vé thực sự có giá 2 triệu USD”, chủ tịch FIFA Infantino giải thích, “Và thứ hai, điều đó không có nghĩa là sẽ có người mua những vé này.

Và nếu ai đó mua vé xem trận chung kết với giá 2 triệu USD, tôi sẽ đích thân mang đến cho người đó một chiếc xúc xích và một lon Coca-Cola để đảm bảo người đó có một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng ta phải xem xét thị trường, chúng ta đang hoạt động trong thị trường giải trí phát triển nhất thế giới. Vì vậy, chúng ta phải áp dụng giá thị trường.

Ở Mỹ, việc bán lại vé cũng được cho phép. Vì vậy, nếu bạn bán vé với giá quá thấp, những vé đó sẽ được bán lại với giá cao hơn nhiều. Và thực tế là, mặc dù một số người nói rằng giá vé của chúng tôi cao, nhưng chúng vẫn được bán lại trên thị trường với giá cao hơn nữa, gấp đôi giá của chúng tôi".

Ông Infantino lưu ý FIFA đã nhận được hơn 500 triệu yêu cầu mua vé cho World Cup 2026, so với chưa đến 50 triệu yêu cầu cho các kỳ World Cup 2018 và 2022.

“Ở Mỹ, bạn không thể đi xem một trận đấu bóng đá đại học, chứ đừng nói đến một trận đấu chuyên nghiệp đỉnh cao, với giá dưới 300 USD", ông Infantino tiếp tục, “Và đây lại là World Cup.”

Trước khi FIFA tung ra nhiều vé hơn với giá thấp hơn, họ đã phải đối mặt với sự chỉ trích rộng rãi. Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer hoan nghênh việc FIFA bán vé giá cả phải chăng nhưng kêu gọi FIFA làm nhiều hơn nữa.

Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer nói: "Là một người từng phải tiết kiệm tiền để mua vé xem các trận đấu của đội tuyển Anh, tôi khuyến khích FIFA làm nhiều hơn nữa để giảm giá vé, để World Cup không đánh mất sự kết nối với những người hâm mộ chân chính, những người đã làm cho trận đấu trở nên đặc biệt đến vậy".

Tom Greatrex, chủ tịch Hiệp hội Cổ động viên Bóng đá, cho rằng việc FIFA phát hành một số vé giảm giá là một "hành động sáo rỗng và vô nghĩa". Ông nói: "Điều nghe có vẻ như là một sự nhượng bộ thực chất là một nỗ lực đầy mưu mô nhằm đánh lạc hướng sự chú ý trong khi vẫn tiếp tục bóc lột người hâm mộ".