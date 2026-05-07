Tiết lộ cuộc trò chuyện trước khi Sir Alex Ferguson lâm bệnh 07/05/2026 13:06

HLV Sir Alex Ferguson đã được đưa đến bệnh viện để đề phòng sau khi cảm thấy không khỏe trước trận thắng 3-2 của Manchester United trước Liverpool trên sân nhà Old Trafford ở vòng 35 Premier League hôm Chủ nhật, sau khi trò chuyện với Michael Owen trước giờ khai trận.

Cựu sao MU và Liverpool Michael Owen cho biết Sir Alex Ferguson vẫn "tỉnh táo như thường" vài giờ trước khi cựu HLV người Scotland được đưa đến bệnh viện. Ferguson, 84 tuổi, đã nói chuyện với Owen "trong 40 phút" trước khi ông đến sân Old Trafford để xem trận đấu giữa MU và Liverpool tại Ngoại hạng Anh vào chiều Chủ nhật.

Nhưng sau khi Fergie cảm thấy không khỏe trước khi trận đấu bắt đầu, một xe cứu thương đã được gọi đến để đưa ông vào bệnh viện. Theo thông tin từ tờ Mirror Football (Anh), Ferguson đã sớm cảm thấy khỏe hơn và tinh thần tốt hơn.

Ngoài bóng đá, Ferguson và Owen có chung niềm đam mê về đua ngựa. ẢNH: AFP

Mới đây, Owen đã tiết lộ cuộc trò chuyện của anh với Sir Alex ngay trước khi ông thầy cũ của anh lâm bệnh. Cựu tiền đạo của Manchester United Owen nói với talkSPORT, "Tôi đã nói chuyện với Sir Alex Ferguson, tôi đã nói chuyện điện thoại với ông ấy trong 40 phút sáng hôm đó.

"Chúng tôi nói về bóng đá, chúng tôi nói về ngựa. Như tôi đã nói, Sir Alex có ngựa ở đây, tại chuồng ngựa Manor House của ông ấy. Hầu hết các sáng thứ Bảy, ông ấy gọi cho tôi, và chúng tôi cùng xem xét tất cả các con ngựa trong ngày, chia sẻ những gì chúng tôi biết và những điều tương tự.

"Thực ra, chúng tôi có thể sẽ cho ngựa của Sir Alex chạy đua vào thứ Sáu tại Chester. Vâng, tôi thường xuyên nói chuyện với Sir Alex, và ông ấy vẫn tuyệt vời, sắc sảo như thường lệ. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về bóng đá Scotland và những gì đang diễn ra ở đó. Vì vậy, rõ ràng là tôi rất sốc khi nghe tin ngày hôm sau ông ấy bị ốm, nhưng hy vọng là không quá nghiêm trọng".

Sức khỏe của Sir Alex đã ổn định. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sir Alex Ferguson thường xuyên đến xem các trận đấu trên sân nhà của Manchester United, sau khi giải nghệ gần 13 năm trước và dành phần lớn thời gian làm đại sứ cho "quỷ đỏ". Các cổ động viên đã hô vang tên ông tại sân Old Trafford sau khi tin tức được công bố trước trận thắng 3-2 của MU.

HLV tạm quyền của MU Michael Carrick, người từng chơi dưới thời Ferguson từ năm 2006 cho đến khi ông giải nghệ năm 2013, cho biết trong cuộc họp báo sau trận đấu: "Tôi đã nghe về việc Sir Alex lâm bệnh trước trận đấu. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất xúc động và chúng tôi chỉ hy vọng ông ấy ổn. Tôi không biết tình hình mới nhất nhưng chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ khỏe lại và chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất. Chúng tôi luôn nghĩ về ông ấy. Và hy vọng việc Sir Alex biết được trận thắng của chúng tôi sẽ tiếp thêm động lực cho ông ấy mau chóng bình phục".