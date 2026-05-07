MU đàm phán thương vụ gây tranh cãi 07/05/2026 12:29

MU đã giành được suất tham dự Champions League vào tuần trước sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool trên sân nhà Old Trafford ở vòng 35 Premier League, nhưng giờ đây dường như Quỷ đỏ có thể bước vào mùa giải tới với một nhà tài trợ mới gây tranh cãi. Theo đó, MU đang đàm phán với Betway về một thỏa thuận tài trợ trị giá hàng chục triệu bảng Anh, bất chấp việc Premier League cấm các công ty cá cược trở thành nhà tài trợ chính trên áo đấu, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Vào năm 2023, các CLB ở Ngoại hạng Anh đã nhất trí loại bỏ các công ty cá cược khỏi áo đấu của họ. Từ đầu mùa giải 2026 - 2027, sẽ không có quảng cáo cá cược nào được in trên áo đấu của bất kỳ đội bóng nào ở giải đấu cao nhất của bóng đá Anh.

Tuy nhiên, Manchester United đang đàm phán về một thỏa thuận tài trợ với Betway trị giá có thể lên tới 18 triệu bảng Anh, theo đó công ty cá cược này sẽ trở thành nhà tài trợ trang phục tập luyện của "quỷ đỏ" thành Manchester. Nó có thể không vi phạm quy định của Premier League nhưng tạo ra nhiều tranh cãi. Đây là một thỏa thuận có thể không được lòng người hâm mộ của CLB và bóng đá Anh.

Tờ Manchester Evening News (Anh) đưa tin các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn nâng cao, và logo của Betway sẽ được hiển thị nổi bật trên trang phục của các cầu thủ MU tại trung tâm huấn luyện Carrington. Do đó, logo này sẽ xuất hiện trong các video và hình ảnh ghi lại các cầu thủ MU trong các buổi tập luyện.

Manchester United có thể đạt được thỏa thuận tài trợ áo đấu tập với hãng cá cược, bất chấp bị Premier League cấm. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Bộ trang phục tập luyện của MU ban đầu được tài trợ bởi công ty blockchain Tezos, nhưng hợp đồng đó đã kết thúc vào tháng 6 năm 2025. Trước đây, Betway từng là nhà tài trợ chính trên áo đấu của West Ham United và cũng có quan hệ đối tác cá cược toàn cầu với Manchester City, Arsenal và Brighton & Hove Albion.

Theo thông tin được biết, bất kỳ thỏa thuận nào giữa Betway và MU sẽ có giá trị lên tới 18 triệu bảng Anh, một con số cao đối với một đối tác duy nhất, tương đương với thỏa thuận hợp tác giữa Bayern Munich và Allianz, bao gồm cả quyền đặt tên sân vận động.

Mùa giải này, Manchester United thi đấu mà không có nhà tài trợ trang phục tập luyện. Khi hợp đồng với Tezos kết thúc, Manchester United quyết định không muốn vội vàng ký kết hợp đồng với nhà tài trợ mới.

MU muốn dành thời gian để xem xét một nhà tài trợ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tài chính, đồng thời phải phù hợp và có khả năng tiếp thị tốt với chính CLB. Ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ đã đàm phán với Tanzania, chi nhánh châu Phi của Quỹ Six Rivers.

Mặc dù đồng chủ sở hữu Manchester United Sir Jim Ratcliffe là một nhà đầu tư vào dự án của Quỹ Six Rivers, nhưng họ vẫn không đạt được thỏa thuận. Khi các chủ sở hữu đa số của MU là Joel và Avram Glazer đến thăm Carrington vào tháng Giêng, thu nhập thương mại của "quỷ đỏ" là một trong những điểm chính được thảo luận.

Manchester United cũng đã bắt đầu hợp tác với công ty tiếp thị Two Circles, nơi cựu giám đốc bán hàng của họ là Leo Thompson đang làm việc. Công ty này đã hỗ trợ CLB tìm kiếm nhà tài trợ tay áo mới, khi hợp đồng của DXC sắp hết hạn vào mùa hè. Việc tìm kiếm này trở nên dễ dàng hơn nhờ HLV tạm quyền Michael Carrick đã dẫn dắt United giành vé tham dự Champions League mùa giải tới.