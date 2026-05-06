Hàng loạt cầu thủ MU được tăng lương, có cả Rashford 06/05/2026 13:11

MU sẽ trở lại Champions League mùa giải tới sau khi chắc suất trong top 5 Premier League và điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ chi thêm tiền lượng cho hàng loạt ngôi sao trong đội 1. Việc trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB đã tạo nên cú hích lớn cho nguồn tài chính của "quỷ đỏ" thành Manchester.

Nhưng điều đó cũng kéo theo hiệu ứng dây chuyền, với việc nhiều cầu thủ Manchester United sẽ được tăng lương đáng kể. Chiến thắng 3-2 của Manchester United trước kình địch Liverpool tại Premier League trên sân nhà Old Trafford đã giúp họ chắc chắn có một vị trí trong tốp 5 khi kết thúc mùa này, với đội bóng của Michael Carrick đứng thứ ba với 64 điểm khi chỉ còn ba trận đấu nữa.

Việc giúp MU trở lại Champions League là mục tiêu chính của Michael Carrick khi ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền vào tháng Giêng và điều này rất quan trọng đối với triển vọng tài chính của đội chủ sân Old Trafford.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) trả cho mỗi đội tham gia vòng bảng Champions League khoảng 16,1 triệu bảng Anh chỉ riêng tiền thưởng tham gia, trong khi mỗi trận thắng trị giá thêm 1,8 triệu bảng Anh. Sẽ có thêm nhiều khoản tiền thưởng hơn khi giải đấu tiến triển, cũng như các cơ hội thương mại và khả năng thu hút những cầu thủ giỏi hơn nhờ sức hút của giải đấu hàng đầu châu Âu.

Hàng loạt cầu thủ MU được tăng lương nhờ Champions League. ẢNH: AFP

Việc MU không được tham dự bất kỳ giải đấu châu Âu nào mùa này, sau khi chỉ đứng thứ 15 Premier League dưới thời Ruben Amorim, đã gây ra tổn thất lớn, với việc MU ghi nhận khoản lỗ ròng 6,6 triệu bảng Anh trong quý tài chính đầu tiên vào tháng 12 năm ngoái do doanh thu bản quyền truyền hình và doanh thu bán vé giảm sút. Tuy nhiên, việc trở lại Champions League cũng sẽ khiến quỹ lương của MU tăng lên, với nhiều cầu thủ đội một có điều khoản liên quan đến giải đấu này trong hợp đồng.

Theo thông tin được biết, phần lớn các cầu thủ trong đội 1 của Manchester United sẽ được tăng lương 25% ở mùa giải tới nhờ việc tham dự Champions League. Tờ Guardian (Anh) đưa tin, ví dụ, đội trưởng Bruno Fernandes sẽ được tăng lương lên 250.000 bảng mỗi tuần, trong khi Marcus Rashford và Andre Onana được cho là cũng sẽ được tăng lương nếu họ không bị bán đi trong mùa hè này.

Manchester United hy vọng Rashford có thể được bán đứt cho Barcelona, ​​nơi anh hiện đang thi đấu theo dạng cho mượn, và tìm được người mua cho Onana, người đã trải qua mùa giải này với Trabzonspor ở Thổ Nhĩ Kỳ. "Quỷ đỏ" cũng đã xác nhận rằng Rasmus Hojlund sẽ không còn nằm trong quỹ lương mùa giải tới sau khi Napoli kích hoạt điều khoản mua đứt anh với giá 38 triệu bảng Anh.

Tuy nhiên, Kobbie Mainoo và Harry Maguire nằm trong số những cầu thủ mới ký hợp đồng, trong đó có điều khoản tăng lương dựa trên thành tích thi đấu, và mức lương của họ sẽ tăng lên nhờ MU tham gia Champions League mùa tới.

Michael Carrick vẫn chưa biết liệu mình có được bổ nhiệm làm HLV chính thức của Manchester United vào mùa hè này hay không. Nhưng gần đây, ông thầy người Anh đã cảnh báo các cầu thủ không nên ăn mừng quá mức thành tích đưa CLB trở lại Champions League.

Carrick đã giúp MU trở lại Champions League. ẢNH: MIRROR/GETTY

"Champions League là một chuyện, nhưng đó không phải là điều chúng ta nên ăn mừng quá mức", HLV tạm quyền Michael Carrick nói, "Chúng tôi thực sự muốn kết thúc mùa giải ở vị trí cao và cạnh tranh quyết liệt trên bảng xếp hạng Premier League, cố gắng giành thêm điểm để mùa giải của chúng tôi không kết thúc sớm khi điều đó xảy ra".

Với vị trí trong tốp 5 Ngoại hạng Anh đã được đảm bảo, MU giờ đây sẽ hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách với đối thủ Manchester City ở vị trí thứ hai và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba. MU sẽ kết thúc mùa giải với các trận đấu gặp Sunderland, Nottingham Forest và Brighton.