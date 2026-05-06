Chính thức xác nhận vụ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên của MU: Sai lầm 06/05/2026 11:48

(PLO)- Thương vụ chuyển nhượng mùa hè đầu tiên của MU đã chính thức được xác nhận khi thông cáo báo chí được công bố.

Napoli đã xác nhận sẽ ký hợp đồng chính thức với Rasmus Hojlund, cầu thủ bị MU ruồng bỏ, vào mùa hè này. Nhà vô địch Serie A sẽ kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 38 triệu bảng Anh của tiền đạo người Đan Mạch. Đây là thương vụ chuyển nhượng đầu tiên của MU mùa hè này, nhưng nó ở chiều bán.

Được biết, tuyển thủ Đan Mạch đã đồng ý ký một hợp đồng dài hạn mới với mức lương cao hơn tại Napoli. Hojlund gia nhập Napoli theo dạng cho mượn một mùa giải vào mùa hè năm ngoái sau khi gặp khó khăn trong việc tạo dấu ấn tại Manchester United.

Cầu thủ 23 tuổi này gia nhập MU từ Atalanta với giá 76 triệu bảng Anh vào năm 2023, nhưng sau đó trở thành một trong những bản hợp đồng thất bại đắt giá của "quỷ đỏ" thành Manchester. Hojlund chỉ ghi được 26 bàn thắng trong 95 lần ra sân ở tất cả các giải đấu, trước khi MU quyết định cho phép anh tìm một CLB mới.

Kể từ khi rời MU, Hojlund đã tỏa sáng trong màu áo Napoli. ẢNH: MIRROR/GETTY

Nhưng kể từ khi gia nhập Napoli, Rasmus Hojlund đã tỏa sáng, ghi 11 bàn thắng trong 30 lần ra sân ở Serie A cho đội bóng của HLV Antonio Conte. Napoli cần giành vé dự Champions League để có thể chiêu mộ Hojlund với mức giá đã thỏa thuận.

Nhưng dù Napoli đang đứng thứ hai sau Inter Milan, giám đốc thể thao của Napoli Giovanni Manna vẫn khẳng định CLB của ông sẽ ký hợp đồng với Hojlund bất kể điều gì xảy ra. Trong một thông cáo báo chí, Giovanni Manna nói: "Không có gì phải nghi ngờ. Rasmus Hojlund sẽ ở lại đây.

Chúng tôi có nghĩa vụ phải mua Rasmus Hojlund từ Manchester United nếu đội bóng giành quyền tham dự Champions League, nhưng anh ấy vẫn nằm trong kế hoạch của chúng tôi bất kể điều kiện đó".

Huyền thoại của Manchester United, Peter Schmeichel, cảm thấy CLB cũ của mình đang mắc sai lầm khi để Hojlund ra đi. Schmeichel nói trên podcast The Good, The Bad & The Football: "Thật đáng tiếc vì tôi rất thích Hojlund và nghĩ rằng anh ấy có thể trở thành một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng tôi không nghĩ anh ấy muốn trở lại".

Napoli đã chính thức xác nhận sẽ mua đứt Hojlund từ MU. ẢNH: MIRROR/GETTY

Cựu đồng đội của Schmeichel tại Manchester United là Nicky Butt nói thêm: "Những gì họ làm với Rasmus Hojlund là sai lầm vì họ đã đưa một cậu bé chưa có kinh nghiệm ở Premier League vào và yêu cầu cậu ấy gánh vác Manchester United.

Tôi e rằng họ sẽ làm điều đó với Benjamin Sesko. Tôi biết Sesko đã chơi rất tốt thời gian gần đây nhưng họ vẫn cần thêm một tiền đạo cắm nữa, chúng tôi đã có bốn cầu thủ hàng đầu ở vị trí đó".