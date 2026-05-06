'Tôi ghét ở chung phòng với David Beckham' 06/05/2026 06:09

(PLO)- "Tôi rất ghét việc phải ở chung phòng với David Beckham ở Manchester United, tôi có hai vấn đề lớn với việc đó", đó là câu nói của ai?

Những thói quen sắp xếp phòng riêng kỳ lạ của David Beckham đã khiến Gary Neville bày tỏ sự thất vọng về những ngày họ cùng thi đấu cho Manchester United. Trước đây, Gary Neville từng tiết lộ sự không thích của mình khi phải ở chung phòng với David Beckham vì sự thiếu hòa hợp giữa hai người.

Mặc dù cả hai đã phối hợp ăn ý ở cánh phải tại Manchester United trong suốt 11 năm tạo nên một bộ đôi huyền thoại, nhưng sự ăn ý đó lại không hề tồn tại khi họ ở chung phòng.

Sau khi tốt nghiệp học viện đào tạo trẻ của CLB, MU thường sắp xếp cho các cầu thủ ở chung phòng đôi trong những chuyến đi thi đấu qua đêm. Bây giờ, Gary Neville, 50 tuổi, thừa nhận mặc dù họ chỉ ở chung phòng trong sáu tháng, nhưng có hai lý do cụ thể khiến anh khó chịu khi phải chia sẻ không gian với người đồng đội cũ và người bạn thân thiết hơn 30 năm của mình.

David Beckham và Gary Neville rất ăn ý với nhau trên sân cỏ nhưng... ẢNH: MIRROR/GETTY

Trả lời phỏng vấn Sky Sports, Gary Neville cho biết: "Tôi ở chung phòng với David Beckham khoảng sáu tháng, sau đó việc ở chung phòng với các cầu thủ hoàn toàn chấm dứt vì mọi người đều chuyển sang phòng riêng. Tôi nghĩ CLB nhận ra các cầu thủ không hợp nhau và mỗi người đều đi ngủ vào những giờ khác nhau.

Tôi có hai vấn đề lớn với Becks. Thực ra, anh ấy có vấn đề với tôi! Tôi thường đi ngủ lúc 21 giờ tối và thức dậy lúc 5 giờ sáng, còn anh ấy thì thức đến 23 giờ đêm và muốn dậy lúc 8 giờ sáng. Nói tóm lại là Beckham khiến tôi thức từ 21 giờ đến 23 giờ, rồi tôi lại phải đánh thức anh ấy dậy lúc 5 giờ sáng, nên cách đó hoàn toàn không hiệu quả".

Không chỉ thói quen ngủ nghỉ của họ không phù hợp, Gary Neville thừa nhận tính cách bừa bộn của anh hoàn toàn trái ngược với tính cầu toàn của Beckham. Gary Neville nói thêm: "Thứ hai, David Beckham là người sạch sẽ nhất. Anh ấy vào phòng, thắp nến, treo ảnh – mọi thứ phải thật hoàn hảo, vẫn vậy từ khi anh ấy 18 tuổi.

Còn tôi thì cứ vứt đồ lung tung khắp nơi, nên cách đó hoàn toàn không hiệu quả. Tôi lúc nào cũng nói chuyện, lúc nào cũng tranh luận, còn Becks thì hoàn toàn trái ngược. Anh ấy thích nghe nhạc, thích sự yên tĩnh, thích thư giãn, và đó là hai thái cực hoàn toàn đối lập với tôi”.

... khi chung phòng thì Beckham và Neville không hợp nhau. ẢNH: MIRROR/GETTY

Những khó khăn của họ chắc chắn không làm cản trở sự thống trị của Manchester United trong những năm 90, khi cả hai cùng nhau giành được sáu chức vô địch Premier League, bao gồm cả cú ăn ba lịch sử năm 1999. Là bạn thân từ những năm đầu ở Manchester United, Neville sau đó đã trở thành phù rể của Beckham trong đám cưới với Victoria Beckham.