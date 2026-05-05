Kịch bản trong cuộc chiến tránh rớt hạng Premier League 05/05/2026 07:09

Tottenham Hotspur đã đánh bại Aston Villa 2-1 ở vòng 35 Premier League vào hôm qua 4-5 để thoát khỏi khu vực xuống hạng, sau khi Conor Gallagher và Richarlison ghi bàn trong hiệp một tại sân Villa Park. Dưới đây là tất cả những gì bạn cần biết về các kịch bản xuống hạng ở Ngoại hạng Anh và những gì Tottenham Hotspur cần làm khi chỉ còn ba vòng đấu nữa là kết thúc mùa giải

Tottenham Hotspur đã thoát khỏi khu vực xuống hạng Premier League sau chiến thắng 2-1 trước Aston Villa và một lần nữa nắm trong tay quyền tự quyết định số phận của mình. Spurs hiện xếp thứ 17 với 37 điểm, hơn West Ham United một điểm và có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn 10 bàn sau khi có sự thay đổi 4 bàn thắng vào cuối tuần này. Hiện Wolves và Burnley đã chính thức rớt hạng khỏi Premier League, suất rớt hạng còn lại dường như chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa hai đội bóng thành London là Tottenham và West Ham.

Tottenham vươn lên dẫn trước Aston Villa ở phút thứ 12 khi Conor Gallagher ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB mà anh gia nhập hồi tháng Giêng. Richarlison sau đó nhân đôi cách biệt bằng cú đánh đầu từ đường chuyền của Mathys Tel sau pha đá phạt góc mà Aston Villa không thể phá bóng. Emi Buendia ghi bàn thắng danh dự ở những phút cuối đội chủ nhà, nhưng Spurs đã giữ vững tỷ số 2-1 đến hết trận.

Tottenham sẽ trụ hạng nếu có kết quả tốt hơn West Ham trong ba trận đấu còn lại của mùa giải. Thắng cả ba trận cuối sẽ đảm bảo Tottenham trụ lại ở giải đấu cao nhất. Spurs sẽ tiếp đón Leeds United vào cuối tuần tới, sau đó làm khách trên sân Stamford Bridge gặp Chelsea trong trận đấu sân khách cuối cùng. Everton sẽ là đối thủ của đội bóng thành London trong ngày cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh.

West Ham sẽ tiếp đón Arsenal trong trận đấu tiếp theo, trước khi làm khách trên sân của Newcastle United và trận đấu trên sân nhà với Leeds United vào ngày cuối cùng của mùa giải. Đáng chú ý, hai trận đấu tiếp theo của West Ham sẽ diễn ra trước khi Tottenham thi đấu.

Nottingham Forest vừa thắng Chelsea 3-1 để có 42 điểm. Hai trong ba trận đấu cuối cùng của Nottingham Forest diễn ra trên sân nhà City Ground, với chuyến làm khách đến Old Trafford gặp Manchester United xen giữa là các trận đấu trên sân nhà với Newcastle và Bournemouth.

Crystal Palace và Leeds United vẫn chưa chắc chắn trụ hạng về mặt toán học vì họ cần thêm ba điểm nữa để đảm bảo kết thúc mùa giải trên West Ham. Tuy nhiên, tổng cộng 43 điểm của họ sẽ là kỷ lục cao nhất đối với một đội xuống hạng trong một mùa giải 38 trận.