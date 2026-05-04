Thông tin mới về tình trạng sức khỏe của Sir Alex Ferguson 04/05/2026 11:07

(PLO)- Thông tin cập nhật về tình trạng sức khỏe của Sir Alex Ferguson sau khi HLV huyền thoại của Manchester United này được đưa vào bệnh viện.

Trước trận đấu giữa Manchester United và Liverpool trên sân Old Trafford ở vòng 35 Premier League vào đêm qua, HLV huyền thoại người Scotland Sir Alex Ferguson đã phải nhập viện khẩn cấp vì sức khỏe không tốt, nhưng hiện tại ông đã hồi phục tốt và tinh thần phấn chấn.

Được biết, Sir Alex Ferguson đang dần hồi phục sau khi được đưa đến bệnh viện. Vị HLV huyền thoại của MU đã có mặt tại Old Trafford trước trận đấu giữa CLB cũ của ông và Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Fergie đã được đưa đến bệnh viện để đề phòng sau khi cảm thấy không khỏe khi đang ở sân Old Trafford chuẩn bị theo dõi trận đấu vào đêm qua 3-5. MU giành chiến thắng 3-2 để củng cố vững chắc vị trí thứ 3 Premier League, hơn 2 đội xếp sau là Liverpool, Aston Villa đến 6 điểm và đảm bảo suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Trước khi được hộ tống nhanh chóng ra khỏi sân Old Trafford, Sir Alex đã được nhìn thấy trên mạng xã hội chào hỏi người hâm mộ và trò chuyện với các thành viên khác trong ban huấn luyện. Hiện tại, được biết Fergie đang có tinh thần tốt và cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Khi được hãng thông tấn Press Association hỏi về tình trạng sức khỏe của Ferguson sau khi ông bị ốm tại Old Trafford, một nguồn tin thân cận với huyền thoại người Scotland cho biết ông ấy "vẫn ổn".

Sir Alex có vấn đề về sức khỏe và được đưa đến bệnh viện khẩn cấp khi ông đang ở sân Old Trafford. ẢNH: MIRROR/GETTY

Người ta tin rằng Sir Alex Ferguson ban đầu được nhân viên y tế tại chỗ kiểm tra ở khu vực đường hầm của sân vận động Old Trafford, nơi ông bắt đầu cảm thấy không khỏe. Để đề phòng, ông đã được đưa ra khỏi sân vận động và chuyển đến bệnh viện.

Nếu Fergie tìm được cách xem trận đấu trên truyền hình, ông đã chứng kiến ​​đội bóng của Michael Carrick giành vé dự Champions League mùa giải tới một cách đầy kịch tính. Manchester United đã đánh bại kình địch Liverpool 3-2 trong một trận đấu hấp dẫn, kịch tính từ đầu đến cuối tại Old Trafford, mặc dù đội khách trông khá nguy hiểm trong những phút đầu trận và có thể gây ra thiệt hại đáng kể, theo Daily Star.

Matheus Cunha và Benjamin Sesko sớm đưa MU vượt lên dẫn 2-0. Liverpool đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ và nhanh chóng gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng 11 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, nhờ các bàn thắng của Dominik Szoboszlai và Cody Gakpo, những pha lập công tận dụng sai lầm trong phòng ngự của MU.

Nhưng chính Kobbie Mainoo mới là người có tiếng nói cuối cùng, tung cú sút demi volley tuyệt đẹp từ khoảng cách 18m vào lưới ở phút 77, ấn định chiến thắng và 3 điểm trọn vẹn cho Manchester United Bàn thắng tuyệt đẹp đó đã giúp "quỷ đỏ" chắc chắn kết thúc mùa giải ở tốp 5 Premier League và đảm bảo suất trở lại Champions League, chấm dứt hai mùa giải vắng bóng tại giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu.

Các cổ động viên MU tại Old Trafford đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Sir Alex Ferguson bằng cách hô vang tên ông trong suốt hiệp một trận đấu. Người dẫn chương trình Dave Jones của Sky Sports cũng đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Ferguson trong phần bình luận trực tiếp trước khi hiệp hai bắt đầu.

Dave Jones nói: "Có một điều hơi đáng lo ngại, liên quan đến Sir Alex Ferguson vĩ đại, người thực sự không có mặt ở đây trong hiệp một. Ông ấy đã đến xem trận đấu trước đó nhưng sau đó được đưa bằng xe cứu thương đến bệnh viện và đang được theo dõi sát sao.

Và dĩ nhiên tất cả chúng tôi đều chúc Sir Alex những điều tốt đẹp nhất. Chắc chắn ông ấy sẽ thích những gì mình thấy từ Manchester United vì họ đang dẫn trước Liverpool 2-0 trong hiệp một".

Tình trạng sức khỏe của Fergie hiện đã ổn định. ẢNH: MIRROR/GETTY

Sự việc hôm Chủ nhật không phải là lần đầu tiên Ferguson gặp vấn đề về sức khỏe. Ông từng bị xuất huyết não vào năm 2018 nhưng đã hồi phục sau ca phẫu thuật thành công. Có thông tin cho rằng sự việc mới nhất không liên quan đến vụ việc trước đó.

Trong bộ phim năm 2021 "Sir Alex Ferguson: Never Give In", ông đã nói về sự việc đáng sợ đó: "Hôm đó có năm người bị xuất huyết não. Ba người chết. Hai người sống sót. Bạn biết đấy, tôi thật may mắn".

Ferguson được xem là HLV vĩ đại nhất mọi thời đại của Manchester United, với 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh trong suốt sự nghiệp, cùng với hai chức vô địch Champions League và nhiều danh hiệu quốc nội khác. Ông nghỉ hưu năm 2013 sau 26 năm dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.