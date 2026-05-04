Các cầu thủ MU nhảy múa tưng bừng sau trận thua Liverpool 04/05/2026 06:09

(PLO)- "Tôi đã chứng kiến ​​các đồng đội ở MU nhảy múa tưng bừng sau trận thua thảm hại trước Liverpool, tôi biết chúng tôi đã mất kiểm soát", đó là tiết lộ của ai?

Chương tiếp theo trong cuộc đối đầu giữa hai kình địch MU và Liverpool đã diễn ra vào đêm qua 3-5 ở vòng 35 Premier League trên sân Old Trafford. Trước trận đấu, "quỷ đỏ" đang đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 61 điểm, còn Liverpool xếp sau một bậc và kém ba điểm.

Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trận derby nước Anh không chỉ đơn thuần là tranh giành điểm số. Sự kình địch giữa Manchester United và Liverpool đồng nghĩa với việc đội nào giành chiến thắng sẽ có quyền tự hào hơn. Trước trận đấu này, trong 207 lần gặp nhau cho đến nay, Manchester United thắng 81 trận và Liverpool thắng 67 trận, trong khi có 59 trận hòa.

Tháng 3 năm 2014, Liverpool của Brendan Rodgers đã giành chiến thắng 3-0 trước Manchester United của David Moyes. Các bàn thắng của Steven Gerrard và Luis Suarez đã ấn định chiến thắng cho Liverpool.

Trận đấu đó là một phần trong quãng thời gian đáng thất vọng của Moyes tại Old Trafford, người cuối cùng đã bị sa thải chỉ hơn năm tuần sau đó. HLV này được giao nhiệm vụ tiếp quản vị trí của HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson nhưng ra đi trong thất vọng chỉ sau 8 tháng ở MU.

Liverpool đánh bại MU 3-0 vào tháng 3-2014. ẢNH: Press Association

Quá trình chuyển giao ở MU đã không diễn ra như kế hoạch, và Wayne Rooney tin rằng một sự cố xảy ra vài ngày sau trận thua trước Liverpool đã tóm gọn lại giai đoạn đó. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử MU Wayne Rooney nhớ lại thời điểm khó khăn đó, “Đầu tiên, chúng tôi thực sự mất đi những trụ cột của đội bóng.

Giggsy (Ryan Giggs), Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, về cơ bản họ đều đã ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Chúng tôi đang mất đi sự hiện diện của họ trong phòng thay đồ. Thực sự chỉ còn tôi và Michael Carrick là những người còn thi đấu từ thế hệ đó. Rồi sau đó là những người như Jesse Lingard, Danny Welbeck, Tom Cleverley. Họ đã có sự nghiệp tốt nhưng mọi thứ không bao giờ giống như trước nữa.

Bóng đá đang thay đổi. Hành vi của các cầu thủ, tất nhiên là chúng tôi sẽ cư xử không đúng mực hoặc làm những việc không hay, nhưng tôi nghĩ mọi thứ xung quanh bóng đá đều đang thay đổi và tôi nghĩ đó là một thời điểm quan trọng.

Tôi luôn nhớ sau trận đấu với Liverpool (tại Old Trafford năm 2014 dưới thời David Moyes), các cầu thủ Manchester United bước vào phòng thay đồ, nhảy múa tưng bừng suốt cả ngày hôm sau, nhạc hip hop vang vọng khắp nơi. Tôi nhớ là mình đã tắt nhạc đi. Bạn có thể cố gắng kiểm soát mọi thứ hết mức có thể, nhưng cuối cùng thì bạn không thể nào làm được".

David Moyes bị sa thải chỉ sau 8 tháng dẫn dắt Manchester United. ẢNH: Press Association

Khi cựu danh thủ của MU Gary Neville hỏi Rooney liệu đó có phải là vụ việc gây xôn xao dư luận về Paul Pogba do Jesse Lingard đăng tải trên mạng xã hội hay không, Rooney nói: “Đó là một vụ khác sau vụ đó! Nhìn vào đó bạn chỉ nghĩ… (nhún vai)”.

Kể từ khi David Moyes bị sa thải, Manchester United đã có nhiều HLV khác nhau, cả chính thức lẫn tạm quyền. Hiện tại, Michael Carrick đang nắm giữ vị trí này, tiếp quản từ Ruben Amorim hồi tháng Giêng.

Đêm qua, Carrick đã dẫn dắt MU đánh bại Liverpool với tỉ số 3-2, củng cố vững chắc vị trí thứ ba Premier League và chính thức giúp "quỷ đỏ" giành vé dự Champions League mùa tới. Trong 14 trận đấu cùng MU mùa này, Carrick thắng 10, hòa 2 và thua 2. Điều này đã dẫn đến những lời kêu gọi MU bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức vào mùa hè này.