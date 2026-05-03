Tạm giữ tài xế vụ ô tô bốc cháy làm 2 người tử vong ở cây xăng 03/05/2026 11:51

(PLO)- Công an TP Đà Nẵng tạm giữ tài xế và chủ phương tiện để điều tra vụ việc ô tô bốc cháy khiến hai người tử vong.

Ngày 3-5, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan CSĐT đang tạm giữ lái xe và chủ phương tiện trong vụ ô tô bốc cháy tại cây xăng khiến hai người tử vong.

Hiện trường ô tô bốc cháy. Ảnh: TN

Theo Đại tá Nguyễn Hà Lai, tài xế là người lái hộ, không phải chủ phương tiện. Nạn nhân và tài xế không có quan hệ họ hàng gì. Ban đầu, tài xế khai lý do khi xe phát cháy nhưng không có động thái mở cửa để cứu hai nạn nhân và không thông báo là do quá hoảng loạn.

Như PLO thông tin, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 1-5, ô tô năm chỗ dừng tại một cửa hàng xăng dầu ở xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng. Sau đó, chiếc ô tô bất ngờ bốc cháy từ phần đuôi, lan nhanh lên phía trước và bao trùm cabin xe.

Trên xe lúc này có THT (17 tuổi, ngụ tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và DAK (16 tuổi, ngụ thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Lúc này, nhiều người tham gia chữa cháy nhưng không tập trung cứu người.

Anh Lê Hồng Nghĩa là một trong những người tham gia chữa cháy cho hay khi chữa cháy không hề biết và tài xế cũng không thông tin trong xe có người. Nếu biết trước, sự việc sẽ không tang thương như vậy.

.