Người đàn ông Hàn Quốc đuối nước ở hồ Đá Đen khi chèo SUP 02/05/2026 18:22

(PLO)- Sau gần hai ngày nỗ lực tìm kiếm, Công an TP.HCM đã tìm thấy thi thể người đàn ông Hàn Quốc bị đuối nước khi chèo SUP ở hồ Đá Đen.

Ngày 2-5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân đuối nước tại hồ Đá Đen và bàn giao cho cơ quan chức năng cùng gia đình.

Trước đó, lúc 10 giờ 28 phút ngày 1-5, Phòng PC07 nhận tin báo có người bị đuối nước tại hồ Đá Đen. Đơn vị đã điều động Đội CC&CNCH khu vực 27 gồm hai xe cùng chín cán bộ chiến sĩ đến hiện trường.

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CA

Do địa hình lòng hồ phức tạp, diện tích rộng khoảng 250 ha, Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng PC07 đã trực tiếp có mặt chỉ huy. Đơn vị sau đó tiếp tục tăng cường Tổ Cảnh sát cứu nạn cứu hộ tinh nhuệ dưới nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ từ các Đội CC&CNCH khu vực 25, 26 và một xuồng máy.

Lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các phương án lặn như lặn càng, lặn rẽ quạt, lặn compa và lặn theo dòng nước để rà soát lòng hồ.

Thi thể người đàn ông Hàn Quốc sau đó đã được tìm thấy. Ảnh: CA

Nạn nhân được xác định là ông Kim Heon S (65 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc). Theo thông tin ban đầu, sáng 1-5, ông Kim cùng ông Đinh Văn K (51 tuổi) đến hồ Đá Đen chèo thuyền SUP và chụp ảnh lưu niệm.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, sau khi chèo thuyền từ bờ bên kia quay trở lại, ông K đi trước. Khi ra đến giữa hồ, ông K quay lại thì không thấy ông S nên đã tri hô mọi người hỗ trợ nhưng không xác định được vị trí nạn nhân.

Trước đó, người đàn ông Hàn Quốc đã chèo SUP ở hồ Đá Đen và gặp nạn. Ảnh: CA

Công tác cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do hồ nước sâu (có nơi sâu khoảng 10 m), địa hình đáy hồ lồi lõm và gió lớn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng chức năng đã triển khai tìm kiếm xuyên đêm. Đến 11 giờ 55 phút ngày 2-5, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy và đưa vào bờ.

Đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại TP.HCM và gia đình nạn nhân đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự tận tụy của lực lượng Công an TP.HCM trong công tác tìm kiếm, cứu nạn.