Công an phường Đông Hưng Thuận trực xuyên lễ để cấp căn cước cho học sinh 30/04/2026 13:17

(PLO)- Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM trực xuyên kỳ nghỉ Lễ 30-4 để hỗ trợ học sinh cấp căn cước và định danh điện tử phục vụ các kỳ thi vào lớp 10 và THPT năm học 2026.

Ngày 30-4, trong không khí cả nước nghỉ lễ, Công an phường Đông Hưng Thuận (TP.HCM) vẫn duy trì lực lượng trực xuyên suốt nhằm phục vụ người dân thực hiện các thủ tục cấp căn cước và tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo điều kiện thuận lợi cho học sinh từ sáu đến 18 tuổi tham gia các kỳ thi quan trọng trong năm.

Xác định mục tiêu “không để sót, không để trễ”, công an phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường tuyên truyền đến từng khu phố. Đơn vị bố trí cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ ngay tại trụ sở trong suốt những ngày nghỉ lễ.

Công an phường Đông Hưng Thuận tổ chức cấp CCCD cho học sinh trong ngày Lễ. Ảnh: N.TÂN

Trong đó, công an đặc biệt chú trọng nhóm công dân sinh năm 2008 và 2011. Đây là các em đang chuẩn bị bước vào những kỳ thi quan trọng, cần hoàn tất định danh điện tử để phục vụ đăng ký và xác thực thông tin trực tuyến.

Ghi nhận thực tế, dù lượng người dân đến làm thủ tục trong những ngày nghỉ khá đông, cán bộ, chiến sĩ vẫn nỗ lực đảm bảo mọi trường hợp đều được tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng. Không khí làm việc diễn ra khẩn trương, khoa học; người dân được hỗ trợ nhiệt tình khi thực hiện các thao tác cài đặt, kích hoạt tài khoản.

Công an Phường Đông Hưng Thuận đặc biệt chú trọng nhóm công dân sinh năm 2008-2011. Ảnh: CA

Theo Công an phường Đông Hưng Thuận, đơn vị đặt quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước và định danh điện tử cho công dân trong độ tuổi sáu đến 18 trên địa bàn ngay trong kỳ nghỉ lễ này.

Để đạt mục tiêu, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động; đồng thời đề nghị phụ huynh quan tâm, chủ động đưa con em đến thực hiện thủ tục.

Việc hoàn thành sớm các thủ tục này không chỉ phục vụ các kỳ thi quan trọng mà còn góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại tại địa phương.