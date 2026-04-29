Công an TP.HCM tìm bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích 29/04/2026 17:29

(PLO)- Công an TP.HCM đang tìm ông Đào Anh Đức, bị hại trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Tây Thạnh để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 29-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC01) cho biết đang thụ lý xác minh tin báo tố giác tội phạm vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 11-11-2019. Vụ việc xảy ra tại trước số 242/4 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, TP.HCM.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định bị hại trong vụ việc là ông Đào Anh Đức (26 tuổi, ngụ khu 3, thôn Thụ Ích, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, nay là xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ). Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra thông báo truy tìm ông Đức.

Cơ quan CSĐT đề nghị ông Đào Anh Đức liên hệ ngay với Trung tá Bành Hữu Đạt, Điều tra viên thụ lý vụ án để làm việc. Địa chỉ liên hệ tại số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM; số điện thoại: 0903676786.

Cơ quan chức năng cũng đề nghị ai biết thông tin về ông Đào Anh Đức, vui lòng báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên.