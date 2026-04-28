Ca sĩ Ngô Kiến Huy làm Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố 28/04/2026 10:36

(PLO)- Ca sĩ Ngô Kiến Huy được giao nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố phụ trách khối văn nghệ sĩ tại hội nghị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 28-4, Công an TP.HCM cho biết đã tổ chức thành công hội nghị Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, ca sĩ Ngô Kiến Huy (38 tuổi, tên thật Lê Thành Dương) được giao nhiệm vụ Phó Chủ nhiệm câu lạc bộ, phụ trách khối văn nghệ sĩ.

Đột phá trong truyền thông phòng, chống ma túy

Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố được thành lập trên cơ sở phối hợp giữa Công an TP.HCM và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Hội nghị Câu lạc bộ Tình nguyện Vì bình yên Thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 được Công an TP.HCM tổ chức thành công. Ảnh: H.TÂM

Đây được xác định là mô hình điểm mang tính tiên phong, sáng tạo trong công tác truyền thông phục vụ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) giữ vai trò chủ trì tham mưu, phối hợp các đơn vị trực thuộc Công an TP.HCM định hướng nội dung và trực tiếp đồng hành trong quá trình tổ chức, triển khai hoạt động.

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Ảnh: H.TÂM

Ngay từ khi ra đời, câu lạc bộ xác định hướng đi đột phá là tận dụng sức mạnh truyền thông số, huy động sự tham gia của thanh niên, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và những người có sức ảnh hưởng trong xã hội. Mục tiêu là lan tỏa thông điệp tích cực, nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt với giới trẻ, trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Nhiều kết quả nổi bật sau thời gian ngắn hoạt động

Theo Công an TP.HCM, chỉ trong thời gian ngắn, câu lạc bộ đã triển khai các chương trình tuyên truyền cho hơn 1.200 người nghiện ma túy, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục pháp lý cho nhiều trường hợp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.

Đơn vị cũng vận động hàng nghìn phần quà và nguồn lực xã hội hóa trị giá hàng trăm triệu đồng, trong đó có 400 triệu đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tệ nạn ma túy.

Trong lĩnh vực truyền thông, các sản phẩm của câu lạc bộ đạt hơn 200 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số. Hơn 100 sản phẩm sáng tạo được lan tỏa rộng rãi với sự tham gia của trên 80 nghệ sĩ, KOL, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Qua đó, nhiều nguồn tin giá trị đã được cung cấp, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, xã hội, thiện nguyện quy mô lớn. Tiêu biểu là chương trình gây quỹ “Lan tỏa yêu thương - Vì miền Trung ruột thịt” thu hút hơn 8.000 người tham dự, vận động gần 3 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Các khách mời xem triển lãm về hình dạng của loại ma túy và tác hại. Ảnh: H.TÂM

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Sơn Ngọc Lành, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP.HCM), cho biết từ một nhóm tình nguyện viên quy mô nhỏ, câu lạc bộ đã từng bước phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Theo Thượng tá Sơn Ngọc Lành, mô hình không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin mà còn quy tụ được nhiều cá nhân có tầm ảnh hưởng, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận đối với người trẻ. Đây là minh chứng sinh động cho sự phát triển của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Trong thời gian tới, câu lạc bộ được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò mô hình kiểu mẫu, chú trọng xây dựng các sản phẩm truyền thông có chiều sâu, đồng thời mở rộng mạng lưới kết nối, thu hút thêm nhiều nguồn lực xã hội cùng tham gia công tác tuyên truyền.