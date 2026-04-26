Thanh niên đột nhập phòng ngủ trộm vàng, trang sức... sa lưới sau 18 giờ 26/04/2026 10:39

(PLO)- Chỉ sau khoảng 18 giờ gây án, Đặng Chí Tâm - kẻ trộm vàng, trang sức, tiền mặt trị giá hơn 81 triệu đồng, đã bị bắt giữ.

Ngày 26-4, Công an xã Nhuận Đức, TP.HCM, cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lập hồ sơ, xử lý Đặng Chí Tâm (34 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đặng Chí Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 16 giờ 50 ngày 21-4, bà NTM (34 tuổi, ngụ ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, TP.HCM) đi làm về nhà tại đường Tỉnh lộ 15. Tại đây, bà M phát hiện phòng ngủ có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập.

Kiểm tra tài sản, bà M thấy toàn bộ số trang sức cất giữ trong hộc tủ nhựa và một lượng lớn tiền mặt đã bị mất. Ngay sau đó, bà đã đến trụ sở Công an xã Nhuận Đức để trình báo sự việc.

Công an thu hồi tang vật trả lại cho nạn nhân. Ảnh: CA

Qua thống kê, tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 81,2 triệu đồng, bao gồm nhiều món đồ bằng vàng, đá quý và tiền mặt.

Xác định tính chất vụ việc, Công an xã Nhuận Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét theo dấu vết nóng.

Đến khoảng 10 giờ 30 ngày 22-4, tức chưa đầy 18 giờ sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ Đặng Chí Tâm. Được biết, người này có hộ khẩu thường trú tại phường Phú An, TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Đặng Chí Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an đã kịp thời thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ trộm trang sức để làm thủ tục trao trả cho bị hại.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.