Khởi tố vợ chồng sản xuất hơn 2.800 tấn mì tươi trộn thủy tinh lỏng tại TP.HCM 26/04/2026 08:18

(PLO)- Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam hai vợ chồng sản xuất hơn 2.800 tấn mì tươi chứa hàn the và thủy tinh lỏng để cung cấp ra thị trường.

Ngày 26-4, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Mỹ Phụng và chồng là Phạm Tuấn Thanh (cùng 44 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, TP.HCM) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Trước đó, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh chống tội phạm an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mỹ Phụng (phường Tân Tạo) có dấu hiệu sản xuất mì tươi chứa chất cấm.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vợ chồng ông Thanh bà Phụng. Ảnh: CA

Ngày 16-4-2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp cùng công an các địa phương đồng loạt kiểm tra cơ sở của bà Phụng và các đầu mối tiêu thụ tại phường Phú Định, phường Bình Đông... Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ gần 700 kg mì tươi (mì trứng, mì vàng), hơn 10 kg hàn the (Borax), 27 can nhựa chứa thủy tinh lỏng (Natri Silicat) cùng nhiều công cụ sản xuất.

Cơ sở này đã hoạt động từ khoảng năm 2014. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng Phụng – Thanh tổ chức sản xuất mì tươi từ năm 2014 đến nay. Để sợi mì dai, không bị bở và kéo dài thời gian bảo quản từ tám tiếng lên hai ngày, các bị can đã pha trộn hàn the và thủy tinh lỏng (vốn là hóa chất công nghiệp) vào quá trình chế biến.

Cơ sở này đã sản xuất số lượng lớn mì trộn hai loại hoá chất công nghiệp là hàn the và thuỷ tinh lỏng. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2014 đến khi bị phát hiện, cơ sở này đã đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi chứa chất cấm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ sở sản xuất này đã đưa hàng ngàn tấn mì trộn hoá chất công nghiệp ra thị trường. Ảnh: CA

Đây là vụ án tiếp nối sau vụ triệt phá cơ sở mì tươi chứa chất cấm do Vương Lưỡng Toàn thực hiện tại phường Phú Thạnh hồi Tết Nguyên đán 2026. Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay tiêu thụ sản phẩm này trên thị trường.

Tang vật bị công an phát hiện tại hiện trường. Ảnh: CA

Trước đó, vào cận Tết Nguyên đán 2026, Công an TP.HCM đã phát hiện và triệt phá cơ sở sản xuất mì sợi do Vương Lưỡng Toàn (45 tuổi, ngụ TP.HCM) tổ chức tại phường Phú Thạnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cơ sở này sử dụng hàn the, soda và Natri Silicat (thủy tinh lỏng) – đều là các chất bị cấm trong chế biến thực phẩm – để trộn vào mì nhằm tạo độ dai, giòn và kéo dài thời gian bảo quản.

Kết quả điều tra cho thấy hoạt động sản xuất mì chứa hóa chất đã diễn ra trong thời gian dài, với số lượng lớn sản phẩm được đưa ra thị trường, chủ yếu tiêu thụ tại các chợ truyền thống. Tổng khối lượng mì vi phạm lên đến hàng trăm tấn, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hoá chất công nghiệp được sử dụng cho mì. Ảnh: CA

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam những người liên quan để xử lý về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng sử dụng hóa chất độc hại trong thực phẩm, nhất là vào thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp lễ, Tết.