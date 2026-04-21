Công an TP.HCM truy tìm người liên quan vụ trộm xe Exciter tại công trình Nhà ga T3 21/04/2026 16:01

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang truy tìm người biết hoặc liên quan vụ trộm chiếc xe máy Yamaha Exciter màu vàng đen tại khu vực công trình Nhà ga T3, phường Bảy Hiền.

Ngày 21-4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đang thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có liên quan đến Nguyễn Văn Diễn và đồng bọn.

Theo điều tra ban đầu, khoảng trưa ngày 6-4-2025, Lê Trương Trường Hải (39 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là một xe máy hiệu Yamaha Exciter màu vàng đen (không rõ biển số).

Vụ việc xảy ra tại khu vực vỉa hè đối diện cổng số hai công trình Nhà ga T3, phường Bảy Hiền (trước đây là phường 12, quận Tân Bình), TP.HCM. Sau khi lấy trộm được xe, Hải đã đem bán lại cho Nguyễn Văn Diễn (29 tuổi, quê Đồng Nai).

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn chưa thu hồi được tang vật là chiếc xe Yamaha Exciter nêu trên. Do đó, cơ quan chức năng chưa thể xác định được người bị hại cũng như chủ sở hữu hợp pháp của phương tiện này.

Để phục vụ công tác điều tra và giải quyết vụ án theo đúng quy định, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo: Ai là chủ sở hữu, người bị hại, người làm chứng hoặc người biết việc, từng chứng kiến vụ trộm cắp nêu trên, đề nghị đến trình báo tại cơ quan chức năng.

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự (Tổ công tác số 4), địa chỉ số 340 Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Người dân có thể gặp trực tiếp Điều tra viên Trương Văn Nam qua số điện thoại: 0967.218.289 để phối hợp làm việc.

Cơ quan CSĐT lưu ý, trong vòng 30 ngày kể từ khi đăng báo truy tìm, nếu không có cá nhân hay đơn vị nào đến liên hệ làm việc, đơn vị sẽ tiến hành xử lý vụ việc theo quy định.