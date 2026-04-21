Công an xã Tân An Hội truy xét nhanh kẻ giật dây chuyền và trộm iPhone 21/04/2026 10:41

(PLO)- Công an xã Tân An Hội, TP.HCM vừa liên tiếp khám phá nhanh hai vụ án hình sự, bắt giữ hai người thực hiện hành vi cướp giật dây chuyền và trộm điện thoại iPhone chỉ trong 18 tiếng.

Ngày 21-4, Công an TP.HCM cho biết Công an xã Tân An Hội đang lập hồ sơ, bàn giao người cùng tang vật trong hai vụ án hình sự vừa xảy ra trên địa bàn cho cơ quan cấp trên xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 15-4, bà NTK (64 tuổi) đến trụ sở Công an xã Tân An Hội trình báo việc vừa bị một người áp sát, cướp giật sợi dây chuyền 1,2 chỉ vàng 18K.

Trần Phi Long cùng tang vật. Ảnh: CA

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và khoanh vùng người nghi vấn. Với tinh thần quyết liệt tấn công tội phạm, đến 6 giờ 15 ngày 16-4, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ Trần Phi Long (31 tuổi, quê Giồng Riềng, An Giang).

Tại cơ quan công an, Long thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ tang vật là sợi dây chuyền vàng để trả lại cho bị hại.

Cũng trong chiều 16-4, Công an xã Tân An Hội tiếp tục lập chiến công khi khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng điện thoại.

Công an xã Tân An Hội nhanh chóng xác định nghi phạm của vụ trộm điện thoại. Ảnh: CA

Cụ thể, lúc 16 giờ 30 cùng ngày, chị LHY đến công an trình báo việc bị mất điện thoại iPhone 16 Pro Max tại cửa hàng Viễn thông Thịnh Phát trên đường Phan Văn Khải, xã Tân An Hội.

Sau hai giờ xác minh, công an phát hiện TTX là người nghi vấn đang chơi game tại một tiệm internet gần cầu vượt Củ Chi nên mời về làm việc.

Tại trụ sở, X khai nhận vào khoảng 14 giờ 40 cùng ngày đã đến cửa hàng trên để nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Trong lúc giao dịch, thấy chiếc iPhone 16 Pro Max sơ hở, không người trông coi nên X lấy trộm bỏ vào túi quần rồi rời khỏi hiện trường.

Theo Công an TP.HCM, việc khám phá nhanh hai vụ án trong thời gian ngắn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gắn liền với phong trào “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất” của Công an xã Tân An Hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.