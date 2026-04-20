Công an phường Tân Sơn ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè 20/04/2026 15:46

(PLO)- Công an phường Tân Sơn cùng Công an TP.HCM đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè và sắp xếp trật tự đô thị tại các tuyến đường trọng điểm.

Ngày 20-4, Công an phường Tân Sơn, TP.HCM, cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng các lực lượng thuộc Công an TP.HCM đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến đường trọng điểm.

Công an phường Tân Sơn phối hợp xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn. Ảnh: CA

Theo đó, bắt đầu từ ngày 19-4, lực lượng chức năng đã tập trung xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Các điểm buôn bán tự phát gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị đều bị giải tỏa.

Song song với xử lý, lực lượng công an cũng tiến hành sắp xếp lại trật tự dừng, đậu phương tiện. Các trường hợp để xe không đúng nơi quy định trên vỉa hè đã bị nhắc nhở và xử lý theo quy định.

Công an phường Tân Sơn tuyên truyền người dân cùng xây dựng tuyến phố văn minh. Ảnh: CA

Đáng chú ý, trong đợt ra quân này, Công an phường Tân Sơn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Lực lượng chức năng đã đến từng hộ kinh doanh để nhắc nhở và tổ chức ký cam kết không vi phạm, chung tay xây dựng tuyến phố văn minh.

Theo Công an phường Tân Sơn, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM và UBND phường thường xuyên tổ chức tuần tra, chốt chặn. Việc này nhằm duy trì kết quả đã đạt được, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè sau khi lực lượng chức năng rút đi.

Công an phường Tân Sơn cũng đề nghị các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn cần tự giác chấp hành các quy định về sử dụng vỉa hè, lòng đường. Việc không kinh doanh, buôn bán gây mất an toàn giao thông không chỉ là thực thi pháp luật mà còn góp phần xây dựng môi trường sống sạch đẹp, an toàn.