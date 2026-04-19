Bé trai nghi bị đuối nước tử vong tại hồ bơi ở phường Bình Tân 19/04/2026 19:40

(PLO)- Công an phường Bình Tân, TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra nguyên nhân vụ bé trai 6 tuổi nghi bị đuối nước tử vong tại khu vực hồ bơi trên địa bàn.

Ngày 19-4, Công an phường Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ bé trai nghi bị đuối nước tử vong xảy ra trên địa bàn.

Khu vực hồ bơi nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.TÂM

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một bé trai khoảng sáu tuổi được người thân đưa đến hồ bơi tại hẻm đường Tây Lân (phường Bình Tân, TP.HCM) để tắm. Trong quá trình vui chơi, bé trai có biểu hiện như đuối nước. Những người phát hiện đã sơ cấp cứu tại chỗ nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ghi nhận từ người dân địa phương, gia đình bé trai vừa mới mua nhà và chuyển về sinh sống tại khu vực này được hơn một tháng. Nhà của nạn nhân chỉ cách hồ bơi xảy ra vụ việc hơn 100m. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến gia đình và hàng xóm xung quanh vô cùng bàng hoàng, xót xa.

Hiện vụ việc đang được điều tra. Ảnh: H.TÂM

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và thu thập chứng cứ. Trong buổi trưa và chiều cùng ngày, hồ bơi này đã thông báo tạm nghỉ, không tiếp nhận khách đến vui chơi để phục vụ công tác điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang lấy lời khai của các nhân chứng, nhân viên hồ bơi và những người liên quan để phục vụ điều tra, xử lý.